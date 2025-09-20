قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل

نورهان خفاجي

حققت المطارات المصرية إنجازًا دوليًا بارزًا بفوز مطاري القاهرة والغردقة بجوائز البيئة والاستدامة لعام 2024، المقدَّمة من المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا، وتكريم مطار برج العرب (الإسكندرية)، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتنمية المستدامة وحماية البيئة، وجهودها نحو تعزيز كفاءة العمليات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المطارات المصرية.

وأعلن المجلس الدولي للمطارات – إقليم أفريقيا عن الفائزين خلال حفل العشاء الرسمي الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة السنوية في دورتها الرابعة والثلاثون، واجتماعات مجلس الإدارة الرابعة والسبعون، وذلك بمدينة لوساكا عاصمة زامبيا، تحت شعار "تمكين المطارات الأفريقية لتحقيق النمو الاستراتيجي"، عن فوز مطار القاهرة الدولي بجائزة قيادة المطارات المحورية في الاستدامة، فيما حصل مطار الغردقة الدولي على جائزة تفادي دفن المخلفات.

كما تم تكريم  مطار برج العرب (الإسكندرية) لجهوده المتميزة في إعادة تدوير النفايات ضمن منظومة الاقتصاد المستدام.

ويؤكد هذا الإنجاز على الخطوات الملموسة التي تم تحقيقها في مطارات القاهرة والغردقة وبرج العرب (الإسكندرية) في مجالات حماية البيئة، والالتزام بمبادئ التنمية المستدامة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية، إلى جانب تنفيذ مبادرات فعّالة لتحقيق أهداف الاستدامة.

من جانبه، صرّح المهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن هذا التتويج يعكس الجهود المتواصلة التي تبذلها المطارات المصرية لإدماج مبادئ الاستدامة في جميع العمليات التشغيلية، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وإدارة النفايات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز الوعي البيئي لدى العاملين والمسافرين.

كما وجّه المهندس أيمن عرب التهنئة لقيادات شركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات وجميع العاملين على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أن هذا الفوز سيكون حافزًا لمواصلة العمل نحو مستقبل أكثر استدامة.

ويعكس هذا التقدير الدولي الدور المحوري للمطارات المصرية في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي ملتزم بالمسؤولية البيئية، ويؤكد قدرتها على تحقيق التوازن بين النمو التشغيلي والحفاظ على البيئة والتحول نحو مطارات صديقة للبيئة، بما يمهّد الطريق لمستقبل مستدام لقطاع الطيران في إفريقيا.

جدير بالذكر أن مصر هي الدولة الوحيدة التي حصدت مطاراتها اكثر من جائزة هذا العام.

