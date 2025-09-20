بعد عقود من الغياب..الشيباني يرفع علم سوريا على سفارة بلاده بواشنطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رفع علم بلادها علي سفارة دمشق لدى الولايات المتحدة الأمريكية .
وقال وزارة الخارجية والمغتربين السورية : في لحظة تاريخية، وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن.
وبدوره صرح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من واشنطن عن المفاوضات مع إسرائيل: ما سيكون هو لصالح الشعب السوري
كما قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عبر منصة x: بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عاليا فوق سفارتنا في واشنطن.
وإختتم الوزير السوري بالقول : بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعبا صمد، ووطنا لم ينكسر.سوريا تعود.