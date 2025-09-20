بعد عقود من الغياب..الشيباني يرفع علم سوريا على سفارة بلاده بواشنطن



أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رفع علم بلادها علي سفارة دمشق لدى الولايات المتحدة الأمريكية .

وقال وزارة الخارجية والمغتربين السورية : في لحظة تاريخية، وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني يرفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى السفارة السورية في العاصمة الأميركية واشنطن.

وبدوره صرح ‏وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من واشنطن عن المفاوضات مع إسرائيل: ما سيكون هو لصالح الشعب السوري

كما قال وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني عبر منصة x: بعد عقود من الغياب، يُرفع اليوم علم الجمهورية العربية السورية عاليا فوق سفارتنا في واشنطن.

وإختتم الوزير السوري بالقول : بمشاعر الفخر والاعتزاز، أمثّل شعبا صمد، ووطنا لم ينكسر.سوريا تعود.