ظهور لافت لـ حنان مطاوع عبر إنستجرام

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت حنان مطاوع ، أنظار جمهورها بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون الأسود ، وقد حازت الصورة علي أعجاب متابعيها.



ومن الناحية الجمالية تعتمد حنان مطاوع ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت حنان مطاوع ، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة لتتناسب مع ظهورها.