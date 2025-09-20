لنفاد المخزونات.. أمريكا تعلق بعض مبيعات الأسلحة إلى أوروبا



ذكرت صحيفة "أتلانتيك" أن الولايات المتحدة الأمريكية علقت بعض مبيعات الأسلحة إلى أوروبا بما في ذلك أنظمة "باتريوت" ، مشيرة إلى أن قرار تعليق مبيعات الأسلحة جاء بسبب نفاد المخزونات الأمريكية.

وفي سياق أخر ؛ أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب كشفت عن حملة جديدة على صحفيي البنتاجون.

وقالت الصحيفة الأمريكية : الحملة تطالب الصحفيين التعهد بعدم جمع أي معلومات بما في ذلك غير السرية لم يتم السماح بنشرها.

وأضافت " واشنطن بوست": الحملة الجديدة تهدد بإلغاء أوراق اعتماد الصحفيين الذين لا يمتثلون للقرار الجديد.

وتابعت "واشنطن بوست" : شدد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث وفريقه القيود منذ أشهر على مراسلي البنتاجون وقيدوا تواصل العسكريين المباشر مع الصحافة.

وختمت الصحيفة الأمريكية تقريرها قائلة : هدد هيغسيث فريق عمله هذا العام باستخدام اختبارات كشف الكذب لمنع تسريب المعلومات.