أسعار النفط تهبط مع انحسار توقعات فرض رسوم أمريكية جديدة على الصين



تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي بعدما خفّفت المكالمة الهاتفية الودية بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ من مخاوف المتداولين بشأن احتمال فرض الولايات المتحدة رسوماً غير مباشرة على إمدادات الخام الروسي.

هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط 1.4% لتتم تسويته دون مستوى 63 دولاراً للبرميل مع تمديد المتعاملين لعقودهم قبيل انتهاء عقد أكتوبر الأسبوع المقبل، ما زاد من تقلبات التداول. وقال ترمب إنه سيلتقي شي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادئ المقبلة، لكن لم يُعلن الكثير بشأن استمرار الصين في شراء الخام الروسي.

المكالمة الهاتفية تأتي بعد أسبوع فقط من حث الولايات المتحدة حلفاءها على فرض رسوم تصل إلى 100% على الصين والهند. وقد خفّض ذلك من توقعات المتداولين بشأن فرض واشنطن رسوم ثانوية على الصين، وهي خطوة كان من شأنها تأجيج التوترات التجارية وتشديد التوازنات العالمية.

قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة لدى "سي آي بي سي باريفت ويلث غروب" (CIBC Private Wealth Group): "حقيقة أن ترمب لم يسلّط الضوء على مشتريات الصين من الخام الروسي عقب لقائه مع شي خفّضت من احتمالات فرض عقوبات أميركية ثانوية". وأضافت: "في الوقت نفسه، تواصل الهند شراء النفط الروسي، كما أن صياغة حزمة الاتحاد الأوروبي لا تبدو قوية بما يكفي لتحفيز تحرك أميركي إضافي".