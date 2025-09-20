قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل مشاجرة عملاء أمريكيين مع الطهاة البريطانيين خلال عشاء تشارلز وترامب
10 ممنوعات بالمدارس في العام الدراسي الجديد| التسريحات الغريبة والاكسسوارات و"البنطايل المقطعة" أبرزها
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
اليوم .. رابع جلسات استئناف المتهم بالتعدي على الصغير ياسين بدمنهور
مع بدء العام الدراسي الجديد| اتحاد أمهات مصر يطالب بالاهتمام بتغذية الطلاب
شبورة واضطراب بالملاحة.. طقس حار ورطب يسيطر على مصر اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
حطوا سم فئران في الأكل بالغلط .. إصابة 4 أشقاء بتسمم غذائي بالبحيرة
بعد جوائز مطاري القاهرة والغردقة.. رئيس القابضة: حافز لمواصلة العمل
طابور الصباح وتسليم الكتب|20 صورة ترصد انتظام أول يوم دراسة في القليوبية
أمطار على تلك الأماكن .. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
دعاء بداية الدراسة.. اللهم اجعله عاما مليئا بالنجاح والتوفيق
البرتغال تعلن رسميًا اعترافها بدولة فلسطين قبل اجتماع الأمم المتحدة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

زيزو
زيزو
باسنتي ناجي

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عن موعد عودة اللاعب أحمد سيد زيزو للملعب مرة أخرى.

وقال وليد صلاح الدين:"زيزو سيعود إلى الملعب خلال أيام قليلة..  فهل يعقل أن يقال إنه طلب السفر للعلاج في الخارج؟ هل الشد في العضلة الخلفية يتم علاجه خارج مصر ؟".

وكان قد علق تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، على صفقة انتقال أحمد مصطفى زيزو إلى النادى الأهلى من الزمالك، وقيمة عرض نيوم السعودى وموقف الزمالك منها.


وقال تامر عبد الحميد الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه "مان تو مان": "جالك عقد من نيوم السعودى في زيزو، والمعلومة عندى من اللى بيفاوض نيوم قيمة العرض 6.5 مليون دولار، ويقولك خايف يكون كوبرى للأهلى، عيب تقول كدة على الأندية السعودية اللى بتنافس أندية الدوريات الكبرى لأن الكلام ده يتقال على الأندية اللى محتاجة قرشين، والأندية دى مش عايز عيب".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "زيزو جالك فيه الرقم ده ولما قلت أنك خايف يكون كوبرى اتعمل شرط جزائى بـ10 ملايين دولار انه يرجع لنادى مصري غير الزمالك، يبقى إذن أنت كنت هتبيعه بـ6 وشوية يعنى 300 مليون جنيه، الميركاتو ده كنت عامله بـ400 مليون يقدر بـ7 مليون دولار وشويه، فأنت هتبيع زيزو تبنى فيه فريق، ولو زيزو رجع الأهلى هتاخد فيه 10 مليون دولار يعنى 800 مليون اللى انت أخدتهم في أرض أكتوبر مفيش كوبرى أنت خدت 300 مليون".

وتابع تامر عبد الحميد: "الزمالك لأنت عملت الكوبرى ولا مشيت على الكوبرى ولا نزلت من تحت الكوبرى، واللاعب مشى هو وأبوه وسلمته تسليم أهالى للأهلى ببلاش في صفقة وجعت قلبى كزمالكاوى وضربتنى في ضهرى".

زيزو الاهلي مدير الكرة بالنادي الأهلي

