جمال عبد الحميد : "لاعيبة الزمالك جعانين كورة وفيريرا مش عنيد"

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الزمالك عليهم بذل قصارى جهدهم في المواجهات المقبلة من أجل الاستمرار في صدارة الدوري، مشيرا إلى أن لاعبو الفريق جعانين كورة ولديهم شغف كبير من أجل حصد البطولات.

وقال جمال عبدالحميد، عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: “نبيل عماد دونجا يقدم مستوى جيد رغم انه سبق وتعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة في وقت سابق، كما أن جون إدوارد المدير الرياضي قام بجلب لاعبين جيدين، وهناك لائحة عقوبات جيدة تطبق على أي لاعب، ولم يتم ذبح أحمد فتوح رغم الخطأ الذي ارتكبه وعاد مؤخرا للمباريات”.

وأضاف: “رغم الأزمات الأخيرة في الزمالك، لكن الفريق يتربع على صدارة الجدول، وحقق انتصارا كبيرا على المصري الذي يقدم مستوى مميز، وكل هذا يعود لوجود نظام صارم داخل النادي مؤخرًا”.

وأتم جمال عبدالحميد تصريحاته قائلًا: “يانيك فيريرا مدرب جيد، ولا يعاند مطلقًا مع اللاعبين أو في الأمور الفنية، وبعد لقاء وادي دجلة قام بتعديل بعض الأمور الخاصة بالفريق، ولذلك لا يجب معاملته بالقطعة مطلقًا، يجب الانتظار لنهاية الدور الأول على أقل تقدير لتقييم تجربة المدرب البرتغالي”.

ويتربع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عرش جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف المصري البورسعيدي.

