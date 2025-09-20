قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 عالمًا من جامعة بورسعيد ضمن قائمة ستانفورد للأفضل عالميا
خالد عبدالغفار يثمن تقرير الصحة العالمية لإشادته بجهود مصر في تعزيز سلامة المرضى
محافظ الجيزة يشيد بإنجاز طبي غير مسبوق بمستشفي التحرير في إنقاذ ساق شاب من البتر
جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة
وسط أجواء حماسية..انطلاق العام الدراسي الجديد بالأزهر الشريف في الأقصر ..صور
وليد جمال الدين: القنطرة غرب أصبحت منصة صناعية متكاملة في وقت قياسي
ناس في الأهلي بياخدوا ملايين.. مجدي عبد الغني ينتقد الخطيب بسبب مصطفى يونس
هجوم سيبراني يعطل مطارات أوروبا.. تأخيرات فوضوية في هيثرو وبروكسل وبرلين
رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة
محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 20-9-2025.. عيار 21 بكام؟
ماذا يعني فرض ترامب رسوم تأشيرات 100 ألف دولار على الشركات ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جمال عبد الحميد : "لاعيبة الزمالك جعانين كورة وفيريرا مش عنيد"

الزمالك
الزمالك
يمنى عبد الظاهر

أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن لاعبي الزمالك عليهم بذل قصارى جهدهم في المواجهات المقبلة من أجل الاستمرار في صدارة الدوري، مشيرا إلى أن لاعبو الفريق جعانين كورة ولديهم شغف كبير من أجل حصد البطولات.

وقال جمال عبدالحميد، عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: “نبيل عماد دونجا يقدم مستوى جيد رغم انه سبق وتعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة في وقت سابق، كما أن جون إدوارد المدير الرياضي قام بجلب لاعبين جيدين، وهناك لائحة عقوبات جيدة تطبق على أي لاعب، ولم يتم ذبح أحمد فتوح رغم الخطأ الذي ارتكبه وعاد مؤخرا للمباريات”.

وأضاف: “رغم الأزمات الأخيرة في الزمالك، لكن الفريق يتربع على صدارة الجدول، وحقق انتصارا كبيرا على المصري الذي يقدم مستوى مميز، وكل هذا يعود لوجود نظام صارم داخل النادي مؤخرًا”.

وأتم جمال عبدالحميد تصريحاته قائلًا: “يانيك فيريرا مدرب جيد، ولا يعاند مطلقًا مع اللاعبين أو في الأمور الفنية، وبعد لقاء وادي دجلة قام بتعديل بعض الأمور الخاصة بالفريق، ولذلك لا يجب معاملته بالقطعة مطلقًا، يجب الانتظار لنهاية الدور الأول على أقل تقدير لتقييم تجربة المدرب البرتغالي”.

ويتربع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على عرش جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 16 نقطة وبفارق نقطتين عن الوصيف المصري البورسعيدي.

وقال جمال عبدالحميد، عبر برنامج بلس 90 على شاشة قناة النهار الفضائية: “نبيل عماد دونجا يقدم مستوى جيد رغم انه سبق وتعرض لانتقادات جماهيرية كبيرة في وقت سابق، كما أن جون إدوارد المدير الرياضي قام بجلب لاعبين جيدين، وهناك لائحة عقوبات جيدة تطبق على أي لاعب، ولم يتم ذبح أحمد فتوح رغم الخطأ الذي ارتكبه وعاد مؤخرا للمباريات”.

وأضاف: “رغم الأزمات الأخيرة في الزمالك، لكن الفريق يتربع على صدارة الجدول، وحقق انتصارا كبيرا على المصري الذي يقدم مستوى مميز، وكل هذا يعود لوجود نظام صارم داخل النادي مؤخرًا”.

وأتم جمال عبدالحميد تصريحاته قائلًا: “يانيك فيريرا مدرب جيد، ولا يعاند مطلقًا مع اللاعبين أو في الأمور الفنية، وبعد لقاء وادي دجلة قام بتعديل بعض الأمور الخاصة بالفريق، ولذلك لا يجب معاملته بالقطعة مطلقًا، يجب الانتظار لنهاية الدور الأول على أقل تقدير لتقييم تجربة المدرب البرتغالي”.
 

يانيك فيريرا الزمالك نبيل عماد دونجا أحمد فتوح المدرب البرتغالي جمال عبدالحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

سيد عبد الحفيظ

انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

ترشيحاتنا

كيف اتوب من تتبع عورات الناس

كيف أتوب من تتبع عورات الناس؟.. الإفتاء توضح

ماذا كام يفعل النبي إذا أراد أمرا

ماذا كان يفعل النبي إذا أراد أمرا؟ .. على جمعة يوضح

الاستيقاظ

3 كلمات من النبي هتخليك تصحى نشيط للمدرسة .. رددهم قبل النوم

بالصور

جراج سيارات فاخرة يتحول إلى بحيرة بسبب فيضانات اليابان.. شاهد

جراج سيارات
جراج سيارات
جراج سيارات

فستان لافت.. رانيا يوسف تبهر متابعيها بظهورها الأخير

رانيا يوسف
رانيا يوسف
رانيا يوسف

نيسان تتفوق على تسلا بسيارة كهربائية سعرها 25 ألف دولار

نيسان
نيسان
نيسان

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد