بالأحمر اللافت.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار بظهورها

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، متابعيها بصور جديدة لها رفقة الفنانة نيللي كريم عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت عائشة بن أحمد ، مرتديه سوت جذابه باللون الاحمر لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد عائشة بن أحمد ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت عائشة بن أحمد ، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة عائشة بن أحمد