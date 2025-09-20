قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

رئيس الوزراء يصل منطقة القنطرة غرب الصناعية لافتتاح مشروعات جديدة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى منطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية والصناعية الجديدة،  بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصالح موتلو شين، السفير التركي بالقاهرة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الشركات.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح هذه المشروعات يمثل إشارة قوية لانطلاق "القنطرة غرب الصناعية" كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، وخطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات بما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن "القنطرة غرب" أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية ونموذجًا حيًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، وهو ما يُجسد نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في تحويل خططها التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل، قادر على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركزٍ إقليمي للإنتاج والتصدير.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن القنطرة غرب الصناعية تمثل أيقونة عام الافتتاحات بالمنطقة الاقتصادية، ونقطة انطلاق جديدة لمسيرتها نحو المزيد من النجاح والإنجاز، مضيفاً أن المنطقة تحولت خلال عامين فقط من مجرد مخطط على الورق إلى منصة صناعية متكاملة، جذبت استثمارات بقيمة مليار و 55 مليون دولار موزعة على 40 مشروعًا، تم تسليم الأرض لـ 25 منها، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال بناء الأسوار وتحسين التربة والإنشاءات لهذه المشروعات، وأوضح أن القنطرة غرب الصناعية تحتضن اليوم مشروعات واعدة توفر قاعدة راسخة لتوطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، في خطوة نوعية نحو إحلال الواردات وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، مؤكداً أن ما تحقق يُجسد رحلة طويلة من العمل بدأت بتجاوز تحديات البنية التحتية، مرورًا بالجهود الترويجية المُستمرة، وصولًا إلى ترسيخ الثقة في بيئة أعمال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح القنطرة غرب مركزًا إقليميًا قادرًا على جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم دور مصر كمحور صناعي ولوجستي عالمي.

وأضاف وليد جمال الدين، بأن الزيارة تتضمن افتتاح مشروعات صناعية مُمثلة في مصنع "هنجشينج" الصيني لتكنولوجيا المنسوجات، ومصنع "إروجلو جارمنت" التركي للملابس الجاهزة، إلى جانب مشروعات بنية تحتية أساسية، وهو ما يعكس حرص الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إيلاء اهتمام خاص بتطوير البنية التحتية، مشيراً إلى أن التكلفة التقديرية لأعمال البنية التحتية لكامل مساحة منطقة القنطرة غرب الصناعية، والبالغة 19 مليون متر مربع، تصل إلى نحو 14 مليار جنيه، متضمنة: محطة تنقية مياه الشرب، ومأخذ المياه العكرة بمرحلتيه الأولى والثانية، ومحطة معالجة الصرف الصحي، ومحطات رفع الصرف الصحي، ومحطة محولات بقدرة 500 ميجا فولت أمبير، وشبكات الكهرباء (متوسط ومنخفض)، وشبكة الاتصالات، ومحطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي وشبكات توزيع الغاز، وتحسين التربة، وشبكة الطرق بإجمالي أطوال 20 كم؛ وقد تم حتى الآن الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى منها بمساحة 4 ملايين متر مربع بقيمة إجمالية 4 مليارات جنيه، فضلًا عن المراحل الأخرى التي يتم تنفيذها تباعًا طبقًا لتقدم الأعمال.

