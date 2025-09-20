قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولى: منطقة الصناعة بالقنطرة غرب تستوعب 300 مصنع توفر 500 ألف فرصة عمل
مدبولي: تشغيل 40 مصنعًا بالقنطرة غرب خلال عامين.. والمنطقة تستوعب 300 آخرين
ترامب يعترف: أمريكا تكسب المال من حرب أوكرانيا
وصول كبير الأطباء الشرعيين للمحكمة لمناقشته في واقعة الطفل ياسين
مدبولي: اقتصادية قناة السويس تعزز خطط الدولة للتوسع في صناعات التصدير
سلاح جديد.. روسيا ترسل جنودا مصابين بالإيدز والتهاب الكبد الوبائي إلى المعارك
رئيس الوزراء يفتتح مصنعا صينيا لتكنولوجيا المنسوجات باستثمارات 70 مليون دولار
عشنا 7 سنين صعبين".. كارول سماحة تحكي صراع زوجها وليد مصطفى مع المرض
مدبولي: منطقة القنطرة غرب انطلاقة قوية نحو توطين الصناعة وتعزيز الصادرات
مدبولي: مصر ستتجاوز صادراتها 140 مليار دولار بحلول 2030
أجواء مبهجة في أول يوم دراسة في "المدارس الخاصة والراهبات" بالقاهرة|صور
مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه أولى مشروعات منطقة القنطرة غرب الصناعية، أن العمالة المدربة هي العنصر الحاسم في جذب المستثمرين، قائلاً: "عندك عمالة مدربة، هو ده اللي هيجيب المستثمرين، وده سر النجاح الحقيقي لأي منطقة صناعية."

وأوضح مدبولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في تشغيل 40 مصنعًا في منطقة القنطرة غرب الصناعية خلال فترة وجيزة، بإجمالي استثمارات تتجاوز مليار دولار، ووفرت نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس حجم الإنجاز والتخطيط الجاد.

وأضاف: "المنطقة دي لوحدها قادرة تستوعب أكتر من 300 مصنع، وتُحقق صادرات تُقدر بـ4 مليارات دولار، وهذا يُجسد حجم الإمكانيات المتاحة، والرؤية الطموحة لتحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي وإنتاجي من الطراز الأول."

انطلاقة واعدة للقنطرة غرب الصناعية

وتابع رئيس الوزراء: "افتتاح هذه المشروعات يُمثل إشارة قوية لانطلاق القنطرة غرب الصناعية كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، ويُعد خطوة مهمة في مسار تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني."

مركز إقليمي للصناعات النسيجية وتوطين الصناعة

وأكد مدبولي، أن القنطرة غرب الصناعية أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية، ونموذجًا حيًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تهدف إلى تحويل الخطط التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل قادر على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته قائلاً:
“نحن نُحول الرؤية إلى واقع. هذه المشروعات ليست فقط مصانع ومنشآت، بل هي تعبير عن تحول استراتيجي في الاقتصاد المصري نحو الاعتماد على الإنتاج المحلي، وجذب استثمارات أجنبية، وزيادة فرص العمل والتصدير. 

العمالة المدربة مصطفى مدبولي منطقة القنطرة غرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم السبت

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

ترشيحاتنا

أرشيفية

مدبولي: القنطرة غرب الصناعية وفرت 50 ألف فرصة عمل في الفترة الأولى

محافظ الإسماعيلية

محافظ الإسماعيلية: الدولة تضع الصناعة في مقدمة الأولويات

جانب من اللقاء

كيف نجحت التسهيلات الضريبية في دعم الأنشطة التكنولوجية الجديدة؟

بالصور

أول عربة أطفال خارقة سعرها 3 آلاف دولار من إنتاج أستون مارتن

عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن
عربة أطفال أستون مارتن

كيا تطرح أفخم سيارة في تاريخها.. لن تصدق مواصفاتها

كيا
كيا
كيا

مغامرة صحفية تنتهي بصدمة لمحبي السيارات الكهربائية

تسلا
تسلا
تسلا

أبرز لقطات حفل دير جيست 2025| أحمد سعد يدعم فلسطين.. والسقا يشكر أولاده

حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025
حفل جوائز دير جيست 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد