مدبولي: لدينا عمالة مدربة.. وهي المفتاح الحقيقي لجذب المستثمرين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه أولى مشروعات منطقة القنطرة غرب الصناعية، أن العمالة المدربة هي العنصر الحاسم في جذب المستثمرين، قائلاً: "عندك عمالة مدربة، هو ده اللي هيجيب المستثمرين، وده سر النجاح الحقيقي لأي منطقة صناعية."

وأوضح مدبولي، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت في تشغيل 40 مصنعًا في منطقة القنطرة غرب الصناعية خلال فترة وجيزة، بإجمالي استثمارات تتجاوز مليار دولار، ووفرت نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يعكس حجم الإنجاز والتخطيط الجاد.

وأضاف: "المنطقة دي لوحدها قادرة تستوعب أكتر من 300 مصنع، وتُحقق صادرات تُقدر بـ4 مليارات دولار، وهذا يُجسد حجم الإمكانيات المتاحة، والرؤية الطموحة لتحويل هذه المنطقة إلى مركز صناعي وإنتاجي من الطراز الأول."

انطلاقة واعدة للقنطرة غرب الصناعية

وتابع رئيس الوزراء: "افتتاح هذه المشروعات يُمثل إشارة قوية لانطلاق القنطرة غرب الصناعية كأحد أبرز المراكز الصناعية الواعدة في مصر، ويُعد خطوة مهمة في مسار تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد الوطني."

مركز إقليمي للصناعات النسيجية وتوطين الصناعة

وأكد مدبولي، أن القنطرة غرب الصناعية أصبحت اليوم مركزًا إقليميًا للصناعات النسيجية، ونموذجًا حيًا لسرعة الإنجاز في ملف توطين الصناعات، ضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تهدف إلى تحويل الخطط التنموية إلى واقع صناعي مُتكامل قادر على جذب الاستثمارات ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي تصريحاته قائلاً:

“نحن نُحول الرؤية إلى واقع. هذه المشروعات ليست فقط مصانع ومنشآت، بل هي تعبير عن تحول استراتيجي في الاقتصاد المصري نحو الاعتماد على الإنتاج المحلي، وجذب استثمارات أجنبية، وزيادة فرص العمل والتصدير.