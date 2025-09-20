قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 65,208 شهداء
الحلم تحقق.. محافظ المنيا: شكرا للرئيس السيسى على تطبيق منظومة التأمين الشامل
تطبيق إنستاباي.. التحويل ورسوم السحب وارجاع الأموال بالخطأ والرقم السري
عمرو الدردير يستفز جماهير الأهلي قبل لقاء القمة أمام الزمالك.. ماذا قال؟
موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي فى كأس إنتركونتيننتال 2025
أسعار البنزين والكهرباء.. خبير طاقة يكشف سبب تأجيل الزيادة
وكيل الأزهر: الفرصة سانحة أمام الحكماء ليقوموا بواجبهم لوقف شلالات الدماء في غزة
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف.. حماس تنشر صور وداعية للرهائن الإسرائيليين
قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور
فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن
"الدردير" يكشف عن موقف إنساني لـ عمر جابر.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

فينيسيوس يهدد بالرحيل المجاني عن ريال مدريد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
إسراء أشرف

يواجه نادي ريال مدريد ضغوطًا متزايدة من نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يربط تجديد عقده بالحصول على نفس الشروط المالية التي يستفيد منها زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وقد تؤدي هذه المطالب إلى رحيل اللاعب مجانًا عند نهاية عقده في صيف 2027.

ووفقًا لتقرير صحيفة “آس” الإسبانية، فإن فينيسيوس يرغب في الاستمرار مع النادي ومواصلة تحقيق البطولات، لكنه يستغل موقعه القوي في المفاوضات مع الإدارة.

ومع ذلك، يشعر ريال مدريد بقلق متزايد بسبب تراجع أداء اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث جلس على مقاعد البدلاء في مباراتين هذا الموسم، كان آخرها أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويشير التقرير إلى أن قلة دقائق اللعب قد تؤثر سلبًا على القيمة السوقية لفينيسيوس، مما قد يصعب على النادي بيعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق على تجديد عقده براتب مناسب، قد يضطر ريال مدريد إلى خسارته مجانًا في 2027.

يُذكر أن فينيسيوس، الذي سجل 22 هدفًا في الموسم الماضي وحصل على المركز الثاني في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، يعاني من حالة إحباط تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.

فينيسيوس جونيور فينيسيوس ريال مدريد مبابي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

الاهلي

عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

امطار الساحل

أمطار غزيزة تضرب الساحل الشمالي.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

مجمع الشفاء

مدير صحة غزة: مجمع الشفاء سيعلن توقف بعض الخدمات الحيوية

أرشيفية

باكستان تمدد حظر دخول الطائرات الهندية إلى مجالها الجوي

أرشيفية

أول لقاء بعد 40 عاما.. الصومال والصين تبحثان تبادل الخبرات العسكرية

لأكل العيش.. دايو نوبيرا 2 موديل 2007.. اعرف سعرها ‏

دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2
دايو نوبيرا 2

ليك ولولادك.. سعر أرخص سيارة عائلية في مصر

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

نيكول سابا تخطف الأضواء خلال تكريمها بجائزة التميز والإبداع في حفل دير جيست

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

الأقوي في تاريخها.. لامبورجيني تنتج فينومينو السوبركار الجديدة

لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو
لامبورجيني فينومينو

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد