فينيسيوس يهدد بالرحيل المجاني عن ريال مدريد

يواجه نادي ريال مدريد ضغوطًا متزايدة من نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يربط تجديد عقده بالحصول على نفس الشروط المالية التي يستفيد منها زميله الفرنسي كيليان مبابي.

وقد تؤدي هذه المطالب إلى رحيل اللاعب مجانًا عند نهاية عقده في صيف 2027.

ووفقًا لتقرير صحيفة “آس” الإسبانية، فإن فينيسيوس يرغب في الاستمرار مع النادي ومواصلة تحقيق البطولات، لكنه يستغل موقعه القوي في المفاوضات مع الإدارة.

ومع ذلك، يشعر ريال مدريد بقلق متزايد بسبب تراجع أداء اللاعب في الفترة الأخيرة، حيث جلس على مقاعد البدلاء في مباراتين هذا الموسم، كان آخرها أمام أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

ويشير التقرير إلى أن قلة دقائق اللعب قد تؤثر سلبًا على القيمة السوقية لفينيسيوس، مما قد يصعب على النادي بيعه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق على تجديد عقده براتب مناسب، قد يضطر ريال مدريد إلى خسارته مجانًا في 2027.

يُذكر أن فينيسيوس، الذي سجل 22 هدفًا في الموسم الماضي وحصل على المركز الثاني في ترتيب جائزة الكرة الذهبية، يعاني من حالة إحباط تحت قيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو.