أنشطة ترحيبية وتسهيلات موسعة للطلاب بجامعة أسوان مع انطلاق العام الجديد

إسراء صبري

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، انطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026، صباح اليوم، وسط أجواء احتفالية وترحيب واسع بالطلاب الجدد والقدامى.

وقال: «مبروك لكل طالب وطالبة انضموا إلى كليات جامعة أسوان المتعددة هذا العام، والتي تشمل 19 كلية ومعهدين، ونحن نستقبلهم بأنشطة ترحيبية متنوعة تعكس رؤية الجامعة واهتمامها بتجربة الطالب الجامعي منذ اليوم الأول».

وأوضح لؤي، خلال مداخلة  على شاشة اكسترا نيوز، أن الجامعة استعدت لبداية العام الدراسي منذ اليوم الأخير للعام الجامعي السابق، حيث تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة في المدن الجامعية، شملت أعمال الكهرباء، والسباكة، والسخانات، والدهانات، بالإضافة إلى رش شامل ضد القوارض والحشرات.

وأضاف: «المدن الجامعية تتحمل ضغطًا كبيرًا في بداية العام، لذا تم تأهيلها لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد في بيئة صحية وآمنة».

دعم كامل لذوي الهمم وأبناء المناطق الحدودية

وأكد رئيس الجامعة أن أبناء حلايب وشلاتين، وكذلك الطلاب من ذوي الهمم، يحظون برعاية خاصة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: «هؤلاء الطلاب معفيون بالكامل من المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية، في إطار تكافؤ الفرص والتعليم المجاني للجميع»، كما أشار إلى توفير الدعم الكامل لهم داخل الحرم الجامعي.

وحول التحديات المتعلقة بزيادة أعداد الطلاب، أوضح الدكتور لؤي أنه تم تجديد التعاقد مع مؤسسة: «بيت الشابات المسلمات» للعام الثالث على التوالي، لتوفير سكن جامعي إضافي للطالبات، مضيفًا: «أدخلنا مبنى جديد هذا العام ضمن التعاقد لاستيعاب الزيادة، بدلًا من بناء مبانٍ جديدة غير مستغلة طوال العام».

جامعة أسوان المصروفات الدراسية ذوي الهمم أسوان

