وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك

أعلن محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك خبر وفاة جده، ولم يكشف بعد عن تفاصيل صلاة الجنازة.

وكتب الونش عبر حسابه الرسمي على انستجرام: “جدي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتترقب جماهير نادي الزمالك موعد المباراة المقبلة لفريقها في الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز الذي حققه الفارس الأبيض على الإسماعيلي أمس الخميس في الجولة السابعة من المسابقة، حيث يأمل عشاق القلعة البيضاء أن يواصل الفريق انتصاراته في مشوار البحث عن لقب محلي غائب منذ سنوات.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام الجونة، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل قناة "أون تايم سبورتس" اللقاء بشكل حصري باعتبارها الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري خلال المواسم الأخيرة.