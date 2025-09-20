دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة

أكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي أن مصر تستعد لاحتضان أكبر تجمع في تاريخ اللعبة خلال بطولة العالم التي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 9 وحتى 18 أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في تقرير عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ان البطولة ستشهد مشاركة 542 لاعبًا ولاعبة يمثلون 71 لجنة بارالمبية وطنية.

وتابع بان البطولة ستشهد مشاركة أبطال دورة باريس 2024 بجانب نجوم المستقبل من الناشئين والشباب.

وأوضح الاتحاد الدولي أن النسخة المقبلة هي الأولى التي تستضيفها قارة إفريقيا في تاريخ البطولة، حيث تتصدر مصر قائمة الدول المشاركة بـ34 لاعبًا ولاعبة، تليها البرازيل بـ25 ثم الصين بـ23.

وتشهد البطولة منافسات في 20 وزن فردي إضافة إلى ثلاث منافسات جماعية بمشاركة 314 لاعبًا و228 لاعبة بحانب 25 رياضيًا تحت مظلة "الرياضيين المحايدين".

وأكد الاتحاد الدولي أن جميع أبطال باريس 2024 المتوجين بالذهب سيكونون حاضرين في القاهرة، من بينهم البكلة المصرية ريحاب رضوان التي تخوض المنافسات في فئة جديدة بوزن 61 كجم.

وكشف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي أن بطولة العالم في القاهرة ستشهد تغييرات في بعض الأوزان بمشاركة بطلات من نيجيريا والصين والبرازيل، ما يزيد من قوة المنافسة.