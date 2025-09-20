قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شكوى جنائية ضد المستشار الألماني ووزرائه لمساعدتهم إسرائيل بحرب "الإبادة"
دولي رفع الأثقال البارالمبي: مصر تستضيف أكبر تجمع في تاريخ اللعبة
من سيكون المالك الجديد لـ تيك توك إذا أبرم ترامب صفقته مع شي؟
سعر جرام الذهب والسبائك اليوم السبت 20-9-2025
الرئيس السيسي: السلام لن يتحقق دون منح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة
الشراكة في الاقتصاد والتحول الرقمي.. نص كلمة الرئيس السيسي خلال لقائه بنظيره السنغافوري
دعوات لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي تنتشر بصورة أكبر عالميا
عند الاشتباه فى تعاطى سائق مدرسة ابنك للمخدرات اتصل على هذا الرقم
إيران: الضربات العسكرية لن تمنعنا من إعادة بناء برنامجنا النووي
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو العالم لعدم الخوف من إسرائيل
رغم خطة الاكتفاء الذاتى من السكر.. لماذا انخفض السعر الاسترشادى للبنجر؟
وفاة جد محمود الونش لاعب الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أكد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي أن مصر تستعد لاحتضان أكبر تجمع في تاريخ اللعبة خلال بطولة العالم التي ستقام في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من  9 وحتى 18 أكتوبر المقبل.

وكشف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في تقرير عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي ان البطولة ستشهد مشاركة 542 لاعبًا ولاعبة يمثلون 71 لجنة بارالمبية وطنية.

وتابع بان البطولة ستشهد مشاركة أبطال دورة باريس 2024 بجانب نجوم المستقبل من الناشئين والشباب.

وأوضح الاتحاد الدولي أن النسخة المقبلة هي الأولى التي تستضيفها قارة إفريقيا في تاريخ البطولة، حيث تتصدر مصر قائمة الدول المشاركة بـ34 لاعبًا ولاعبة، تليها البرازيل بـ25 ثم الصين بـ23.
وتشهد البطولة منافسات في 20 وزن فردي إضافة إلى ثلاث منافسات جماعية بمشاركة 314 لاعبًا و228 لاعبة بحانب 25 رياضيًا تحت مظلة "الرياضيين المحايدين".

وأكد الاتحاد الدولي أن جميع أبطال باريس 2024 المتوجين بالذهب سيكونون حاضرين في القاهرة، من بينهم البكلة المصرية ريحاب رضوان التي تخوض المنافسات في فئة جديدة بوزن 61 كجم.

وكشف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال البارالمبي أن بطولة العالم في القاهرة ستشهد تغييرات في بعض الأوزان بمشاركة بطلات من نيجيريا والصين والبرازيل، ما يزيد من قوة المنافسة.

