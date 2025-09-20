قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الصومال ومواصلة دعمها للشعب الصومالي الشقيق
الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك
البارالمبية الدولية لرفع الأثقال تعلن مشاركة 542 لاعبا فى بطولة العالم بالعاصمة الإدارية
الأرصاد: طقس الغد حار رطب .. وفرص لسقوط أمطار بهذه المناطق
بديل الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
الجمعية العامة للأمم المتحدة.. فلسطين على أبواب اعتراف دولي ورسالة حازمة لتل أبيب
باحث: نتنياهو يسابق الزمن لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية
العالم ينتفض.. فرصة لإعادة إحياء الجهود الدولية الرامية لدعم الحقوق الفلسطينية
مصر وسنغافورة.. تعاون اقتصادي متزايد وموقف مصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية
كاف يحدد 18 أكتوبر موعدًا للسوبر الإفريقي باستاد الدفاع الجوي
مصر تؤكد مجددا رفضها الكامل لتهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى أو ذريعة
محمد لطفى : أنا بخير وبصحة جيدة.. خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل السمسرة حرام أم حلال ؟ .. أمين الفتوى يحسم الجدل ويوضح الضوابط

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

جدد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تأكيده على أن تحصيل مقابل مالي نظير تقديم خدمات مثل السمسرة لا يخالف تعاليم الشريعة الإسلامية، إذا تم بالتراضي والاتفاق الواضح بين الأطراف المعنية.

وخلال تصريحات تلفزيونية أوضح الشيخ أن كثيرا من الأسئلة تدور حول مشروعية حصول السمسار على أجره، مبينا أن المسألة لا تفهم بمعزل عن الجهد المبذول في أداء الخدمة، مثل البحث عن عروض أو تسهيل عملية البيع والشراء ، هذا الجهد، حسب قوله، يستحق عائدا ماليا طالما أن هناك اتفاقا صريحا يحدد العلاقة بين السمسار والطرف الآخر.

وفيما يتعلق بنسبة العمولة التي يمكن أن يحصل عليها السمسار، أوضح أن الشريعة لم تضع نسبة محددة أو ثابتة، بل تترك هذه النسبة للتفاهم بين الأطراف، حسب نوع السلعة أو حجم الصفقة.

وأضاف أن النسبة قد تختلف من قطاع إلى آخر، فمثلا ما يتقاضاه السمسار في العقارات يختلف عن السيارات أو غيرها من المجالات التجارية.

كما بين الشيخ كمال أن العوامل الاقتصادية مثل حالة السوق والتضخم أو الركود قد تؤثر أيضا في تحديد النسبة، مشددا على أن الأساس في كل ذلك هو الوضوح الكامل، والاتفاق المسبق بين جميع الأطراف.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار إلى أن السمسار قد يتفق مع طرف واحد فقط، مثل البائع أو المشتري، لتحصيل عمولته، ولا يشترط إبلاغ الطرف الآخر بتفاصيل هذا الاتفاق، طالما أنه عقد ثنائي لا يتعدى حدوده القانونية أو الشرعية.

وأضاف أن الأمر لا يخرج عن كونه علاقة تعاقدية مرنة، ويجوز أن يتحمل أحد الطرفين دفع العمولة منفردا، سواء البائع أو المشتري، حسب الاتفاق.

كما يجوز أن يكون هناك علم وموافقة من جميع الأطراف على تفاصيل العمولات المدفوعة، وهو أمر لا غبار عليه شرعا، ما دام مبنيا على الشفافية والرضا الكامل.

واختتم بالتأكيد على أن العقود في الإسلام تقوم على قاعدة "التراضي"، مستشهدا بحديث النبي ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، وهو ما يؤسس لمبدأ العدالة والرضا في كافة التعاملات المالية.

السمسار العمولة التراضي دار الإفتاء العقود الشريعة الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

ترشيحاتنا

الدكتور هشام عزمى رئيس الجهاز المصرى للملكية الفكرية

الجهاز المصري للملكية الفكرية ينجح في تجديد شهادة الأيزو

جامعة القاهرة الجديدة الأهلية

سامي عبدالصادق: جامعة القاهرة الجديدة الأهلية تعزز الشراكات والتعاون مع مؤسسات أكاديمية وبحثية

صندوق الادمان

صندوق مكافحة الإدمان: تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية

بالصور

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

صحة الشرقية تطلق قافلة طبية مجانية تضم 10 تخصصات طبية لقرية أكياد البحرية بفاقوس

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

مرض خدش القطط.. معلومات لا تعرفها عن المرض النادر ومضاعفاته الخطيرة

أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط
أعراض غير متوقعة لمرض خدش القطط

للبيت والمدام.. دايهاتسو ميرا موديل 1999 بهذا السعر ‏

دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999
دايهاتسو ميرا موديل 1999

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد