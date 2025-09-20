على رأسهم صلاح .. سلوت يعلن غياب 5 لاعبين عن مواجهة ساوثهامبتون

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم السبت، غياب 5 لاعبين من الريدز عن مواجهة ساوثهامبتون المقبلة، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال سلوت في تصريحات عقب فوز ليفربول على إيفرتون، في البريميرليج: "كان واضحًا أن هناك نقصًا في الحدة في الجانب الهجومي، لكن العقلية في الشوط الثاني كانت مذهلة."

وتابع: "أدرنا المباراة بشكل جيد للغاية، لكننا أضعنا الفرص بشكل سيء. لدينا الكثير من النقاط الإيجابية، لكن لحظة واحدة كفيلة بتغيير كل شيء. هذا ما نحتاج إلى تحسينه. بعد هدفهم، لا أعتقد أنهم سنحت لهم أدنى فرصة."

وأضاف: "اللاعبون الخمسة الذين لعبوا ثلاث مباريات كاملة لمدة 90 دقيقة هذا الأسبوع (صلاح، فان دايك، كوناتي، سوبوسزلاي، جرافينبيرج)، أستطيع أن أقول لكم الآن، لن تشاهدوهم يوم الثلاثاء (في مباراة ساوثهامبتون)."

وأكمل: "كنا نعرف ما نشتريه: لاعبان مميزان في مركز الجناح. اليوم، هذا أمر بالغ الأهمية: هوجو إيكتيكي ليس مستعدًا بعد لخوض ثلاث مباريات كاملة لمدة 90 دقيقة بعد قدومه من دوري آخر، وأليكس عاد مؤخرًا بعد أربعة أشهر من عدم التدريب. وجود كليهما ضروري."

واختتم: " لا مشكلة. كلانا يعلم أن اللعب 3 مرات في 90 دقيقة سيكون صعبًا. امتلاك لاعبين مميزين في مركز الجناح هو رفاهية مشتركة بين العديد من أندية الدوري، ونحن كذلك".