تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة حرس الحدود والزمالك بالدوري

طلب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من الدكتور احمد جاب الله طبيب الفريق تقرير كامل عن حالة المصابين والذي أكد له أن إمام عاشور وأحمد سيد زيزو لن يلحقا بمواجهة الزمالك بينما هناك محاولات مكثفة لتجهيز كريم قؤاد واشرف داري ومحمد شكري لتلك المواجهة .

وقال جاب الله للمدير الفني المؤقت أن زيزو يخوض برنامج تأهيلي مكثف علي فترتين يوميا حتي يعود في اسرع وقت ممكن واللاعب لديه امل كبير في ان يكون جاهز لمباراة القمة امام الزمالك ولكن حتي اذا حدث ذلك فأنه سيمثل خطورة عليه، وعلي صعيد أخر