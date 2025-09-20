موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس الإنتركونتيننتال

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية إلى المملكة العربية السعودية، حيث يستعد فريق بيراميدز لمواجهة قوية أمام نظيره الأهلي السعودي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر 2025، على ملعب الإنماء، ضمن منافسات كأس الإنتركونتيننتال. اللقاء يُمثل اختبارًا صعبًا للطرفين، خاصة وأن كل فريق يدخل المباراة بدوافع مختلفة وطموحات كبيرة لتحقيق الفوز.

تأهل بيراميدز إلى البطولة

بيراميدز يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، بعدما قدّم مشوارًا مميزًا تُوج فيه باللقب القاري.

بيراميدز نجح في تجاوز المرحلة الأولى من كأس الإنتركونتيننتال بفوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، سجل منها المغربي وليد الكرتي هدفين، بينما أضاف مصطفى زيكو الهدف الثالث.

الأهلي السعودي بطل آسيا

أما الأهلي السعودي، الملقب بـ"الراقي"، فيشارك في البطولة باعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2024-2025، بعد أن حسم النهائي لمصلحته على حساب كواساكي الياباني بثنائية دون رد.

الفريق يدخل اللقاء وهو مدجج بالنجوم وبدوافع كبيرة لتكرار نجاحاته القارية في المحافل الدولية.

نتائج الفريقين محليًا قبل المواجهة

بيراميدز يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في الدوري المصري على غريمه الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة منحت الفريق دفعة قوية قبل خوض هذه المواجهة المرتقبة.

على الجانب الآخر، خاض الأهلي السعودي مباراة مثيرة أمام الهلال انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، أظهرت قوة الخط الهجومي للراقي رغم بعض الثغرات الدفاعية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة بيراميدز ضد الأهلي السعودي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 23 سبتمبر 2025، عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة بالنظر إلى قوة الفريقين وطموحاتهما في البطولة.