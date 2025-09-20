منال عوض: برنامج تدريبي بمركز إعداد القادة لقيادات الإدارة المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق برنامج تدريبي فني بمركز إعداد القادة لقيادات الإدارة المحلية الذين تم اختيارهم في مسابقة الوزارة بالإعلان رقم 2 لسنة 2024 والمرشحين لشغل 136 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية ( سكرتير عام – سكرتير عام مساعد – رئيس مركز ومدينة وحي ) .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج التدريبي سوف يستمر حوالي ٣ أسابيع علي أساليب العمل بالمحليات والملفات المختلفة بالإدارة المحلية تمهيداً لإصدار نتيجة المسابقة وتوزيع القيادات الجديدة علي المحافظات واستكمال باقى الإجراءات القانونية الخاص.

وشددت د.منال عوض على حرص وزارة التنمية المحلية خلال المسابقات التى تعلن عنها على اختيار أفضل العناصر للعمل بالإدارة المحلية من الكوادر المتقدمة للمسابقة و القادرة على العمل والعطاء وتطبيق أعلى مستويات العدالة والشفافية في الاختيارات .