العالم يتوحد ضد العنصرية بعد واقعة فينيسيوس في لشبونة.. تضامن واسع ورسائل حاسمة تهز أوروبا

تحولت ليلة ريال مدريد أمام بنفيكا في ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا من مواجهة كروية مثيرة إلى قضية عالمية جديدة في ملف العنصرية بعد الاتهامات التي طالت لاعب بنفيكا جيانلوكا بريستياني بتوجيه إهانة عنصرية للنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

الهدف الذي سجله فينيسيوس في الدقيقة 50 ومنح به الفريق الملكي فوزًا ثمينًا (1-0) على ملعب " النور" لم يكن مجرد لقطة فنية رائعة بل كان الشرارة التي أشعلت واحدة من أكثر الليالي توترا في البطولة هذا الموسم.

من احتفال إلى تفعيل بروتوكول الطوارئ

بدأت القصة عندما توجه فينيسيوس للاحتفال أمام جماهير بنفيكا قبل أن يتحول المشهد إلى حالة من الغضب والاحتقان.

الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير أشهر بطاقة صفراء في وجه النجم البرازيلي بداعي الاستفزاز قبل أن تتصاعد الأمور سريعا بعدما اشتكى اللاعب من تعرضه لإهانة عنصرية.

الحكم أوقف اللقاء قرابة عشر دقائق وفعل بروتوكول مكافحة العنصرية في مشهد عكس خطورة الموقف بينما جلس فينيسيوس على مقاعد البدلاء مؤقتا وسط أجواء مشحونة في المدرجات.

ورغم استئناف المباراة لاحقا فإن أصداء الواقعة تجاوزت حدود الملعب.

بيان ناري من فينيسيوس

بعد أقل من ساعة على نهاية اللقاء خرج فينيسيوس ببيان شديد اللهجة عبر حسابه الرسمي قال فيه إن العنصريين جبناء منتقدا ما وصفه بسوء تطبيق البروتوكول ومؤكدا أنه لا يحب أن تكون الأضواء مسلطة عليه في مثل هذه المواقف لكنه اضطر للحديث.

تصريحاته لم تكن مجرد رد فعل غاضب بل رسالة واضحة بأن الصمت لم يعد خيارا.

مبابي: كنا مستعدين للانسحاب

الدعم الأقوى جاء من زميله في الفريق كيليان مبابي الذي أدلى بتصريحات حادة أكد فيها أن ما حدث قضية خطيرة وكشف أن الفريق ناقش بالفعل فكرة مغادرة الملعب تضامنا مع زميله.

مبابي شدد على أن النتيجة لم تكن الأهم بل الرسالة التي يجب أن تصل للعالم مؤكدًا أنه لن يترك فينيسيوس وحيدا في مواجهة مثل هذه المواقف.

فالفيردي: نحن معه حتى النهاية

الأوروجواياني فيدي فالفيردي بدوره أكد تضامن الفريق الكامل مع فينيسيوس مشددا على أن ما تعرض له أمر مرفوض تماما وأن غرفة الملابس موحدة خلف اللاعب البرازيلي.

الاتحاد البرازيلي يدخل على الخط

الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن دعمه الرسمي لنجمه مؤكدا أن العنصرية جريمة لا مكان لها في الرياضة وأن تفعيل البروتوكول خطوة ضرورية لكنها يجب أن تتبعها إجراءات رادعة.

هنري وكاراجر.. انتقادات علنية

في الاستوديوهات التحليلية انضم نجوم كبار إلى جبهة الدفاع عن فينيسيوس.

الأسطورة الفرنسية تييري هنري تساءل علنًا عن سبب تغطية اللاعب المتهم لفمه بقميصه أثناء الحديث في إشارة فهمها كثيرون على أنها تشكيك مباشر في رواية بريستياني.

أما الإنجليزي جيمي كاراجر فانتقد بشدة أي محاولة لربط الاحتفال بالعنصرية مؤكدًا أن لكل لاعب الحق في التعبير عن فرحته دون أن يكون ذلك مبررًا للإساءة.

لويزاو: أشعر بالخجل

الموقف اللافت جاء من داخل بنفيكا نفسه حيث عبر القائد التاريخي للنادي لويزاو عن حزنه الشديد مؤكدًا أن قميص بنفيكا " مقدس " ولا يجب أن يرتبط بمثل هذه الوقائع في تصريحات عكست حجم الصدمة داخل النادي البرتغالي.

يويفا تحت الضغط

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يراجع التقارير الرسمية مشيرا إلى أن أي إجراءات تأديبية سيتم الإعلان عنها عبر القنوات المعتمدة.

لكن مع تصاعد موجة التضامن العالمية تبدو الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي الذي يواجه اختبارًا جديدًا لمصداقية شعاراته في مكافحة العنصرية.

ما بعد لشبونة

لم تكن هذه الواقعة الأولى التي يتعرض فيها فينيسيوس لإساءات عنصرية لكنها ربما كانت الأوسع صدى من حيث ردود الفعل.

نجوم حاليون أساطير سابقون اتحادات رسمية وجماهير حول العالم وجميعهم اتفقوا على رسالة واحدة: لا مكان للعنصرية في كرة القدم.