وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
توضيح عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
هل يجوز لبس السلاسل الفضة للرجال ؟ اعرف آراء الفقهاء ودار الإفتاء تحسم
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

باركليز: تدفق المهاجرين المهرة إلى أمريكا عند أعلى مستوى في عقدين

أ ش أ

كشف تقرير صادر عن بنك "باركليز" البريطاني، اليوم /السبت/ أن تدفق المهاجرين المهرة إلى الولايات المتحدة وصل خلال عام 2024 إلى أعلى مستوى له منذ عقدين، مسجلا أكبر زيادة منذ عام 2004، في وقت يشهد فيه نمو القوى العاملة الأمريكية الأصلية تباطؤا ملحوظا.
وأوضح التقرير، وفقا لمنصة "ياهو فاينانس"، أن نحو 200 ألف مهاجر ماهر انضموا إلى سوق العمل الأمريكي في 2024، منهم أكثر من 60% طلاب دوليين بقوا للعمل بعد التخرج، ما أسهم في تعزيز سوق العمل ودعم الابتكار في قطاعات التكنولوجيا والمالية والصناعات الدوائية.
وقدم "باركليز" مؤشرا لتتبع الهجرة الماهرة يظهر التدفقات الصافية للعمال الحاصلين على درجة البكالوريوس على الأقل، الذين انضموا إلى سوق العمل الأمريكي من خلال برامج التدريب العملي الاختياري (OPT) للطلاب، وتأشيرات H-1B، وبطاقات الإقامة الخضراء المرتبطة بالعمل.
وأشار التقرير إلى أن المهاجرين المهرة أسهموا بأكثر من 10% من إجمالي المكاسب الوظيفية في 2024-2025، وأن نحو 70% منهم يعملون في قطاعات عالية القيمة مثل الخدمات المهنية والمالية والرعاية الصحية، وخاصة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الطلاب الدوليين وحاملي H-1B وبطاقات الإقامة الجديدة.
وتعد الهند والصين الدولتين الرئيسيتين لمصدر المهاجرين المهرة، فيما تلعب الجامعات الأمريكية دورا محوريا في جذب الطلاب الدوليين من خلال برامج OPT.
وحذر البنك من أن أي تغييرات محتملة على اللوائح المتعلقة ببرنامج OPT قد تؤثر على تدفق المواهب المستقبلية، مؤكدا أن المهاجرين المهرة، رغم كونهم نحو 5% من سكان الولايات المتحدة، يحققون أكثر من 10% من دخل العمل و25% من قيمة سوق البراءات، ما يجعلهم محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والابتكار.
 

