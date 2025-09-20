قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: أول درس بيتعلموه في سنغافورة النظافة والتعليم
جامعة عين شمس تحتفل بالعام الدراسي الجديد بالطابع الفرعوني
أحمد موسى عن تفقد وزير البترول منصة إنتاج غاز في عمق المتوسط بسيناء: محدش يقدر يقرب
حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب
أكسيوس: قطر تطلب اعتذارا إسرائيليا لاستئناف جهود الوساطة في غزة
تحصين 204 آلاف رأس ماشية في الحملة القومية ضد الحمى القلاعية بالدقهلية
أحمد موسى: رئيس الوزراء أكد تحقيق مصانع القنطرة غرب 25 مليار دولار صادرات بعد اكتمالها
منطقة صناعية كبيرة.. أحمد موسى: مليار دولار استثمارات أجنبية في القنطرة غرب
تطوير القنطرة غرب.. أحمد موسى: الدولة وضعت مخططا لتكون مركزا إقليميا للملابس الجاهزة
اعتذر ولم يناقش الماديات.. تفاصيل عرض أوروبي لـ رحيل مدرب الزمالك
الرئيس السيسي يجدد ترحيبه بإعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة
الأمن الداخلي الأمريكية تحذر "ولايات الملاذ": تعاونوا مع وكالة الهجرة أو واجهوا العواقب

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذيرًا شديد اللهجة لولايات تعرف بـ"ولايات الملاذ" وهي كاليفورنيا ونيويورك وإلينوي بسبب رفضها التعاون مع هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، وذلك في ظل استمرار جهود إدارة ترامب لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من البلاد.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن امتناع هذه الولايات عن تبادل المعلومات مع وكالة ICE، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين المتورطين في جرائم، يعرقل جهود إنفاذ القانون ويعرض السلامة العامة للخطر.

وأشار البيان إلى أن ولايتي إلينوي ونيويورك رفضتا تزويد الوكالة بالمعلومات اللازمة حول المهاجرين غير القانونيين المحتجزين لديها بسبب مخالفات جنائية، في حين لم تستجب ولاية كاليفورنيا لأي من طلبات التعاون بهذا الشأن.

ودعت الوزارة حكومات هذه الولايات إلى "وضع السياسة جانبا" والتعاون الكامل مع السلطات الفدرالية في تطبيق قوانين الهجرة، محذرة من أن "الاستمرار في هذه السياسات قد يؤدي إلى اتخاذ تدابير قانونية وفدرالية إضافية".

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حملة أوسع تقودها إدارة ترامب لتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة وتشديد الرقابة على الولايات والمقاطعات التي تصنف كملاذات آمنة للمهاجرين غير النظاميين.

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

مدير الكرة بالأهلي يكشف موعد عودة زيزو إلى الملاعب

كيف يقضى من ترك الصلاة طيلة عمره ؟ ..دار الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

نجلاء بدر تتصدر التريند بعد تألقها فى حفل توزيع جوائز دير جيست 2025

مخاطر البرتقال الأخضر.. أضرار صحية لتناوله قبل النضج الكامل

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

