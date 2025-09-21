عمالقة الدوري الإنجليزي مهتمون بضم كامافينجا لاعب خط وسط ريال مدريد

أبدت أندية تشيلسي، مانشستر يونايتد، ونيوكاسل اهتمامها بالتعاقد مع لاعب وسط ريال مدريد، إدواردو كامافينجا، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو.



وتتابع الأندية الإنجليزية عن كثب وضع اللاعب الفرنسي، في ظل احتمال تغيّر دوره التكتيكي تحت قيادة المدرب الجديد لريال مدريد، تشابي ألونسو، وذلك وفقا لما ذكره اليوم السبت موقع "تريبونا" في نسخته بالفرنسية.



ورغم أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لا يسعى حاليًا لمغادرة النادي الملكي، فإن التغييرات في مركزه داخل الفريق أثارت اهتمامًا متجددًا من جانب أندية البريميرليج.

ويُوصف اهتمام تشيلسي بأنه "جدي وصادق"، بينما يرى فيه مانشستر يونايتد خيارًا مميزًا بديلًا لأهداف أخرى. أما نيوكاسل، فيسعى لإبرام صفقة قوية تعزز صفوفه.



كامافينجا، المرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2029، أثبت جدارته في خط الوسط بفضل تنوع أدواره.

وخلال موسم 2024-2025، شارك في 19 مباراة في الدوري الإسباني، سجل خلالها هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين.