"نيوز آشيا": سنغافورة تؤكد دعمها حل الدولتين والتوصل لوقف فوري لإطلاق النار

أكدت سنغافورة دعمها لحل الدولتين، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفقا لما أفادت به شبكة نيوزآشا المختصة بالشؤون الآسيوية.

ولفتت الشبكة الآسيوية إلى أن البرلمان السنغافوري سيبحث خلال جلسته البرلمانية يوم /الاثنين/ المقبل، قضايا النزاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيتم تقديم ثلاث بيانات وزارية حول هذا الموضوع.

وأشارت "نيوز آشيا" إلى أن أعضاء البرلمان السنغافوري قدموا العديد من الأسئلة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مثل ما إذا كانت سنغافورة ستعيد النظر في موقفها من الاعتراف بدولة فلسطين، وكذلك جهودها لتقديم المساعدات الغذائية للأطفال المتأثرين بالصراع بين إسرائيل وحماس.

ومن المقرر أن يجيب وزير الخارجية السنغافوري فيفيان بالاكريشنان، ووزيرة الدولة للتعاون الدولي سيم آن، ووزير الشؤون الإسلامية بالوكالة فيشال إبراهيم على هذه الأسئلة من خلال بياناتهم الوزارية.

وتؤكد سنغافورة على دعمها لحل الدولتين، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي وقت سابق من هذا الشهر، شدد بالاكريشنان على "إيمان سنغافورة الراسخ بأن الحل الوحيد الممكن لتحقيق حل شامل وعادل ودائم للصراع الطويل الأمد هو الحل القائم على المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وفي اتصالاته الأخيرة مع نظرائه الإسرائيليين والفلسطينيين، أكد بالاكريشنان مرة أخرى "القلق العميق" الذي يشعر به بشأن الأزمة الإنسانية الحادة في غزة، فضلاً عن الدعوة لإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري ودون شروط.

وكانت إسرائيل قد شنت هجومًا بريًا على مدينة غزة في وقت سابق هذا الأسبوع، بعد غارة جوية على قطر الأسبوع الماضي استهدفت قادة حماس السياسيين. كما من المتوقع أن يكون النزاع أحد الموضوعات الرئيسية على جدول أعمال قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الأسبوع المقبل.

