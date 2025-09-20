رئيس مياه الغربية يباشر إحلال وتجديد خط بشارع الجلاء ..صور

باشر اللواء مهندس محمد عبد الفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية ميدانيا اعمال الربط الجاري تنفيذها بالمرحلة الثانية لاحلال وتجديد خط مياه الشرب قطر 630مم بشارع الجلاء بمدينة المحلة الكبرى .

وأشار رئيس الشركة إلي الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى بطول حوالي 400م/ط وربطها بينما في المرحلة الثانية تم تنفيذ ايضا 250م/ط تقريبا والجاري العمل على ربطهم.

كما اختتم رئيس الشركة أن تلك الأعمال نقلة نوعية بمدينة المحلة الكبرى حيث ان اعمال الاحلال والتجديد للخط المذكور بطول حوالي 1200م/ط الذي تم انشاؤه منذ عام 1970م بينما تم انشاء الخط الجديد طبقا لتوصيات الدراسات الهيدروليكية بمواسير HDPE (بولي ايثلين عالي الكثافة)لتحسين الضغوط بمدينة المحلة الكبرى.

وياتي ذلك ضمن خطة الشركة لتحسين جودة المياه زالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة المحلة الكبرى.