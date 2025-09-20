قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
رياضة

إسلام صادق: عبد الله السعيد ظاهرة حقيقية وأسطورة في الكرة المصرية

عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
يارا أمين

أشاد الناقد الرياضي إسلام صادق بمسيرة لاعب الكرة عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه قدم مشوارًا طويلًا حافلًا بالتحدي والإصرار داخل الملاعب المصرية.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “عبد اللّٰه السعيد.. مشوار طويل من التحدي والإصرار.. ظاهرة حقيقية وأسطورة في الكرة المصرية”.

ويعد عبد الله السعيد من أبرز لاعبي جيله، حيث حقق العديد من الإنجازات ليحجز مكانة مميزة في تاريخ الكرة المصرية.


وتغنى خالد الغندور، بعبدالله السعيد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وذلك بعد أداءه الكبير أمام الإسماعيلي في دوري نايل اليوم.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه ستاد المحور: "عبد الله السعيد مش مجرد لاعب عادي، ورغم إن عمره ٤٠ عامًا ولكن السعيد لاعب يجيد السيطرة على الملعب وضبط إيقاع المباريات".

وأضاف الغندور: "عبد الله السعيد كان بيلعب أمام لاعبين في عمر أولاده، ولو تزوج وهو عمره صغير كان لاعبي الإسماعيلي أبناءه، ومع ذلك كل لقطة وكل كرة اللاعب يقاتل عليها وتشعر إنه الأصغر سنًا في الملعب".

وشدد: "عبدالله يواصل تحطيم الأرقام القياسية وبصل إلى الهدف رقم 136 في مسيرته بالدوري المصري، وأقرب لاعب لنجم الزمالك هو حسام حسن مهاجم مودرن سبورت بـ٦٣ هدفًا وهذا فارق مهول ويثبت جدارة اللاعب".

واختتم: "أي مدير فني يستمتع ويكون سعيد عندما يكون عبدالله السعيد لاعبًا بصفوف فريقه، وهو قيمة كبيرة لأي فريق".

إسلام صادق عبد الله السعيد خالد الغندور مودرن سبورت حسام حسن

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

