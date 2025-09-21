حادث مروع بطريق «إدفو/مرسى علم» بين تريلا وميكروباص يُسفر عن إصابة 16 وإغلاق مؤقت للطريق|تفاصيل

شهد طريق إدفو / مرسى علم شمال شرق أسوان حادث تصادم بين سيارة تريلا وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 16 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي مرفق إسعاف أسوان بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالقرب من الكيلو 13 بطريق إدفو – مرسى علم، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا بجروح وكدمات متفرقة. وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى النيل لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ لمعاينته والوقوف على أسباب الحادث، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

المصابون:

محمد مصطفى محمد (35 سنة): اشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

عمرو طه عبد التواب (35 سنة): اشتباه نزيف بالبطن.

أحمد منصور علي (49 سنة): اشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح بالوجه.

حامد محمد علي (41 سنة): جرح قطعي 4 سم بفروة الرأس.

محمود محمد منصور (47 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

حامد محمد (40 سنة): كدمات بالظهر.

يوسف عبدالله علي (35 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

محمود عبد العزيز أحمد (30 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

طه محمد دسوقة (27 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عز الدين أمين أحمد (29 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بشوى نصر فوزي (31 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أحمد عبد المنعم عبد العظيم (35 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

شاذلي علي نادي (27 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالوجه.

محمود عبد السلام حسن (45 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

عمرو مصطفى عمرو (40 سنة): كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

أبو الحسن ضوى شاذلي (33 سنة): اشتباه خلع بالكتف الأيسر.