مقتل شخص وإصابة آخرين في إطلاق نار بولاية نيوهامبشير الأمريكية

أعلنت شرطة مدينة ناشوا في ولاية نيوهامبشير الأمريكية، صباح الأحد، وقوع حادث إطلاق نار داخل نادي "سكاي ميدو" للغولف، أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى، فيما تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد بعد ساعات من الحادث.

وأكدت الشرطة في بيان أن كاميرات المراقبة أظهرت وجود مطلق نار واحد فقط، نافية التقارير الأولية التي تحدثت عن أكثر من مهاجم. وأضافت أن "الموقع ما زال قيد التحقيق، لكن لا يوجد أي تهديد مستمر على السكان"، مطالبة المواطنين بعدم التوجه إلى المنطقة.

من جهتها، أظهرت مشاهد بثتها قناة محلية طواقم طوارئ وسيارات إسعاف تتدفق إلى مكان الحادث، بينما فرضت السلطات في بلدة دانستبل المجاورة في ولاية ماساتشوستس أوامر "البقاء في المنازل" كإجراء احترازي.

وفي تفاصيل إضافية، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية- لم يتم التأكد منها- عن شهود عيان أن المهاجم هتف بشعارات مؤيدة لفلسطين، بينها "الحرية لفلسطين"، أثناء إطلاق النار.

وأوضح أحد الشهود أن المهاجم بدا وكأنه يستهدف شخصاً بعينه، قبل أن تتم محاصرته داخل مطعم مجاور حيث تلقى ضربة على رأسه بكرسي من أحد المتواجدين، ما اضطره للهرب وهو ينزف، إلى أن تمكنت الشرطة من اعتقاله.

وقالت النائبة الديمقراطية عن نيوهامبشير، ماجي غودلاندر، في بيان، إنها "تتابع عن كثب هذا الحادث المأساوي"، معربة عن تعاطفها مع الضحايا وعائلاتهم والمجتمع المحلي.