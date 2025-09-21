قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي ينتقد نتنياهو: يجب إنهاء الحرب في غزة واستعادة المحتجزين
مصادر طبية: 31 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
تهديد جديد من إيران.. ما هو الرد المحتمل على إعادة فرض العقوبات؟.. تفاصيل
وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 19 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في بولاق الدكرور
مصادر طبية: 14 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 9 في مدينة غزة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد برد "قاتل" على أي اعتداء جديد
الهدف والطريق..الأزهر يقدم نصائح للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد
استقرار أسعار التوابل والبهارات بالسوق المحلي واستمرار توازن المعروض مع الطلب
سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وأدخله الجنة
هل يجوز إعادة الفريضة لتحصيل ثواب الجماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
جامعة القاهرة تواصل احتفالها بانطلاق العام الجامعي الجديد 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مذنب جديد يقترب من الأرض.. وحدث مهم في 5 أكتوبر| ما القصة؟

مذنب يقترب من الأرض
مذنب يقترب من الأرض
أمينة الدسوقي

رصد الفلكيون مذنبا جديدا لامعا نسبيا، يمكن مشاهدته بعد غروب الشمس باستخدام تلسكوب صغير أو منظار.

اكتشاف مفاجئ عبر القمر الصناعي

 وقد اكتشف المذنب صباح الجمعة 12 سبتمبر عبر صور التقطتها كاميرا الرصد (SWAN) على متن القمر الصناعي (SOHO)، وأطلق عليه مبدئيا اسم (SWAN25B).

رصد مبكر من الإمارات

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الاكتشاف، تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير المذنب.

 وأوضح القائمون على المرصد أن الرصد كان صعبا بسبب قرب المذنب من الأفق لحظة الغروب، مع استمرار ضوء الشفق، حيث لمعت نواته بقدر يقارب السابع.

اقتراب المذنب من الشمس والأرض

كشف المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن المذنب وصل إلى أقرب نقطة له من الشمس يوم 12 سبتمبر على مسافة 75 مليون كيلومتر، وسيقترب من الأرض في 19 أكتوبر المقبل ليصبح على بعد 39 مليون كيلومتر فقط.

زخة شهب متوقعة في أكتوبر

أوضح عودة أن الأرض ستعبر مدار المذنب في 5 أكتوبر، مما قد يؤدي إلى حدوث زخة شهب ناتجة عن الغبار المتحرر من المذنب ودخوله الغلاف الجوي، وهو حدث يترقبه الفلكيون لمتابعته عن قرب.

دورة فلكية هائلة

تشير الحسابات الأولية إلى أن مدار المذنب مفتوح أو أنه يحتاج إلى ما يقارب 22 ألف سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ما يجعله حدثا نادرا. 

وقد سارعت عدة مراصد فلكية عالمية إلى رصده لتحديد مداره بدقة، فيما اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي نتائج مرصد الختم بعد إرسال قياسات دقيقة لموقعه في السماء.

كيفية مشاهدة المذنب

ينصح الخبراء بمراقبة السماء جهة الغرب بعد نحو 45 دقيقة من غروب الشمس، حيث يظهر المذنب قريبا من موقع الغروب وبالقرب من كوكب المريخ الأحمر. 

ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيًا عن الأفق خلال الأيام المقبلة، لكن درجة لمعانه المستقبلية تبقى غير مؤكدة.

لمعان متغير وذيل واضح

توقع الفلكيون أن يحافظ المذنب على لمعانه الحالي (حوالي القدر الثامن) لعدة أيام قبل أن يبدأ في الخفوت منتصف أكتوبر. 

ويمكن حاليًا رؤيته عبر منظار أو تلسكوب صغير، حيث أن طول ذيله يتراوح بين درجتين إلى خمس درجات، مع إمكانية رصد الذيل الغباري والذيل الأيوني في بعض المشاهدات.

مذنبا جديدا لامعا القمر الصناعي المذنب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

الكرة الذهبية

جائزة الكرة الذهبية عام 2025.. موعد الحفل والمرشحون والقنوات الناقلة

أسعار الطماطم

زيادة مؤقتة.. 3 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة الأسبوع الجاري

كولر

مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

ترشيحاتنا

علي جمعة

ماذا يفعل من يئس من نفسه فى أمور الطاعة؟..علي جمعة يجيب

الوضوء

كيف أتطهر من النجاسة وأنا لا أعلم موضعها؟ دار الإفتاء تجيب

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

بالصور

بـ «سبب فرحتي» .. أصالة وأحمد سعد يتألقان في احتفالية اليوم الوطني السعودي |شاهد

أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة
أحمد سعد - أصالة

بطابور صباحي مُنظم.. معهد فتيات دسوقي أباظة بالشرقية يرحّب بالطالبات في أول أيام العام الدراسة|شاهد

معهد ديني
معهد ديني
معهد ديني

مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وفستان بـ10 آلاف جنيه على إنستجرام |شاهد

مى عمر
مى عمر
مى عمر

فستان بسيط.. درة تخطف الأنظار بظهورها

درة
درة
درة

فيديو

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

انتصار

انتصار: نفسي أعرف مين اللي قال «سينما نظيفة».. ونفسي أترشح في مجلس الشعب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد