مذنب جديد يقترب من الأرض.. وحدث مهم في 5 أكتوبر| ما القصة؟

رصد الفلكيون مذنبا جديدا لامعا نسبيا، يمكن مشاهدته بعد غروب الشمس باستخدام تلسكوب صغير أو منظار.

اكتشاف مفاجئ عبر القمر الصناعي

وقد اكتشف المذنب صباح الجمعة 12 سبتمبر عبر صور التقطتها كاميرا الرصد (SWAN) على متن القمر الصناعي (SOHO)، وأطلق عليه مبدئيا اسم (SWAN25B).

رصد مبكر من الإمارات

بعد ساعات قليلة من الإعلان عن الاكتشاف، تمكن مرصد الختم الفلكي من تصوير المذنب.

وأوضح القائمون على المرصد أن الرصد كان صعبا بسبب قرب المذنب من الأفق لحظة الغروب، مع استمرار ضوء الشفق، حيث لمعت نواته بقدر يقارب السابع.

اقتراب المذنب من الشمس والأرض

كشف المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن المذنب وصل إلى أقرب نقطة له من الشمس يوم 12 سبتمبر على مسافة 75 مليون كيلومتر، وسيقترب من الأرض في 19 أكتوبر المقبل ليصبح على بعد 39 مليون كيلومتر فقط.

زخة شهب متوقعة في أكتوبر

أوضح عودة أن الأرض ستعبر مدار المذنب في 5 أكتوبر، مما قد يؤدي إلى حدوث زخة شهب ناتجة عن الغبار المتحرر من المذنب ودخوله الغلاف الجوي، وهو حدث يترقبه الفلكيون لمتابعته عن قرب.

دورة فلكية هائلة

تشير الحسابات الأولية إلى أن مدار المذنب مفتوح أو أنه يحتاج إلى ما يقارب 22 ألف سنة ليكمل دورة واحدة حول الشمس، ما يجعله حدثا نادرا.

وقد سارعت عدة مراصد فلكية عالمية إلى رصده لتحديد مداره بدقة، فيما اعتمد الاتحاد الفلكي الدولي نتائج مرصد الختم بعد إرسال قياسات دقيقة لموقعه في السماء.

كيفية مشاهدة المذنب

ينصح الخبراء بمراقبة السماء جهة الغرب بعد نحو 45 دقيقة من غروب الشمس، حيث يظهر المذنب قريبا من موقع الغروب وبالقرب من كوكب المريخ الأحمر.

ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيًا عن الأفق خلال الأيام المقبلة، لكن درجة لمعانه المستقبلية تبقى غير مؤكدة.

لمعان متغير وذيل واضح

توقع الفلكيون أن يحافظ المذنب على لمعانه الحالي (حوالي القدر الثامن) لعدة أيام قبل أن يبدأ في الخفوت منتصف أكتوبر.

ويمكن حاليًا رؤيته عبر منظار أو تلسكوب صغير، حيث أن طول ذيله يتراوح بين درجتين إلى خمس درجات، مع إمكانية رصد الذيل الغباري والذيل الأيوني في بعض المشاهدات.