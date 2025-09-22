قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الحمل .. حظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025: رحلة عمل

برج الحمل
برج الحمل

برج الحمل (21 مارس - 20 أبريل)، من سمات شخصيته أنه متفائل، نشيط، صادق، متعدد المواهب، مغامر، كريم، مرح، فضولي.

وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني، تعرف عليها خلال السطور التالية.

توقعات برج الحمل وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

العمل سيشغلك كثيرًا، لكن نصائح الآخرين ستكون مفيدة. سيهتم أطفالك بالرياضة أكثر من الدراسة، لذا عليك التركيز على التمارين الرياضية للحفاظ على صحتك. رحلة عمل واردة أيضًا.

توقعات برج الحمل صحيا 

استراحة قصيرة للتنفس أو تمارين تمدد خفيفة تساعد على التركيز وتخفيف التوتر، تجنب الأطعمة الدسمة والسهر؛ حافظ على وجبات خفيفة ومنتظمة لتشعر بالتوازن والهدوء، تنفس ببطء عند التوتر؛ فالتنفس العميق يساعد العقل على الاسترخاء وشفاء الجسم. استمع إلى احتياجاتك من الراحة. 

توقعات برج الحمل عاطفيا 

الجزء الثاني من اليوم حاسمٌ للأحباء الجُدد، وهو أيضًا مُناسبٌ لمناقشة علاقة الحب مع الوالدين، يتوقع العُزّاب دخول شخصٍ ما إلى حياتهم مع تقدّم اليوم، سيكون هناك لقاءٌ مع الحبيب السابق، وقد يكون له آثارٌ إيجابيةٌ وسلبية.   

برج الحمل اليوم مهنيا

ستساعدك مهارات التواصل لديك على التعامل مع مشاكل العملاء. على من يحضرون مقابلات العمل توخي الحذر في عروضهم التقديمية، قد يواجه رجال الأعمال مشاكل مع السلطات المحلية تتطلب حلًا فوريًا.

توقعات برج الحمل الفترة المقبلة 

يمكن للراغبين في تجربة حظهم في سوق الأسهم المضي قدمًا في هذه الفكرة، ستنجح النساء الراغبات في تسوية قضايا ملكية عائلية. كما سينجح رجال الأعمال في جمع الأموال لتوسيع أعمالهم التجارية. 

