مني يحيي: مكتب براءة الإختراع بجهاز الملكية الفكرية حاصل على الأيزو

أكدت نائب رئيس جهاز الملكية الفكرية، الدكتورة مني يحيي، أن الجهاز هو خطوة أتت من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وهدفها الأساسي حوكمة البيئة المؤسيسة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي"، أن الجهاز يجمع كل القطاعات التي تعمل حماية حقوق الملكية الفكرية سواء الصناعية أو الأدبية، مثل براءات الإختراع والعلامات التجارية والأصناف النباتية، موضحة أن مكتب براءة الإختراع حصل على شهادة الiso.

وتابعت أن تلك الشهادة هي نقطة من تطبيق أهداف الإستراتيجية، وهو إعلاء معايير الجودة في نظام العمل داخل الجهاز المصري، لافتة إلى أن تلك أتت كخطوة أولي لتفعيل أهداف الإستراتيجية.