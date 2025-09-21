كيف يعمل الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية؟

يواصل الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية القيام بدوره كأحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة في تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية، وتنفيذ وإدارة مشروعات الإنشاء العمراني والصناعي والتنموي، إلى جانب مشروعات البنية الأساسية والمرافق، بما يعزز منظومة التنمية الصناعية في مصر.

ويعمل الجهاز من خلال حزمة متنوعة من الخدمات والأنشطة، حيث يقدم الاستشارات والدراسات والخدمات الهندسية للمشروعات المختلفة، مع الإشراف على مراحل التنفيذ، فضلًا عن إدارة برامج التمويل وخطط التنفيذ، وإنشاء مشروعات التجمعات الصناعية والمناطق والمدن الصناعية المتخصصة والموانئ.

كما يتولى الجهاز إنشاء وتشغيل وصيانة محطات المياه، وتنفيذ مشروعات الصناعات الثقيلة والتعدينية، إلى جانب إنشاء شبكات البنية الأساسية للمياه والكهرباء والطرق والصرف، بما يواكب خطط الدولة للتوسع في المشروعات القومية الداعمة للتنمية الاقتصادية.

وتشمل مهام الجهاز كذلك إجراء الأبحاث والدراسات والتصميمات والاستشارات الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية أو الإشراف عليها، إلى جانب دوره في تخطيط وترفيق المناطق والمجمعات الصناعية، وتنفيذ أعمال تأهيل المباني والمنشآت الصناعية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتعزيز قدرات القطاعات الإنتاجية المختلفة.



