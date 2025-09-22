قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام زملط: بريطانيا صححت خطيئتها التاريخية بالاعتراف بفلسطين
الزمالك: أبناء النادي سبب الأزمات الأخيرة.. يتعمدون تشويه الصورة
خلال زيارتهِ لكنيسة منوف.. رئيس الكنيسة الأسقفية: ما نأخذه للحياة الأبدية هو النفوس لا المال
نجاد البرعي: مواد الحبس الاحتياطي وراء إعادة قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان
دراسة صادمة.. إهمال تنظيف الأسنان يضاعف خطر الإصابة بالسرطان
تحفظات الرئيس السيسي على قانون الاجراءات الجنائية.. المستشار محمود فوزي يوضح
أول الخريف غدا .. أمطار تكسر حرارة الصيف وتلطف الأجواء
مصر تبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز الأمن الغذائي ودعم غزة
محمد يوسف يحسم ملف التجديدات في الأهلي: لا أحد يجبرنا على القرارات
مصر تدعو لتقاسم أعباء استضافة اللاجئين وتؤكد رفضها محاولات تصفية القضية الفلسطينية
آية لتسخير الناس لك.. 3 آيات تجعل الجميع يخدمك والدنيا تحت أقدامك
خلاف بين غادة عادل ووالدها في الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس ٢
برج الجدي .. حظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025: تجنّب النفقات

برج الجدي
برج الجدي

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.
 

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025

فكّر في مهام جديدة في مكان العمل، عليكَ أن تُحسِن تسوية مشاكلك العاطفية. تجنّب النفقات غير الضرورية، قد تواجه اليوم أيضًا بعض المشاكل الصحية.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

قد يُصاب كبار السن بمشاكل تنفسية، والتي ستتطلب عناية طبية اليوم. قد تُصاب أيضًا بمشاكل في العظام، لذا يُنصح من يقودون الدراجات النارية بتوخي الحذر مساءً.

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

 سيتلقى الطلاب المتقدمون للجامعات الأجنبية أخبارًا سارة، يمكن للراغبين في تغيير وظائفهم تحديث سيرتهم الذاتية على بوابة التوظيف قبل نهاية اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد تواجه النساء المتزوجات مشاكل عائلية بسيطة تتعلق بالغرور، قد تشهد بعض علاقات الحب عن بُعد بعض التقلبات.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

 قد يُفكّر رجال الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم إلى مجالات جديدة، كما ستُضخّ الشراكات أموالًا طائلة. سيحتاج الطالب إلى تمويل لأغراض تعليمية.

برج الجدي حظك اليوم توقعات الابراج برج الجدي وتوقعات الأبراج الجدي وتوقعات الأبراج الأحد

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

الحرارة تصل 40 وتحذير من ظاهرة خطيرة.. مفاجأة بشأن طقس الأيام الـ6 المقبلة

نادي الزمالك

إيقاف ثنائي الزمالك.. عقوبات صارمة في سابع جولات الدوري

الاعلى للاعلام

استغلال وغش.. الأعلى للإعلام يحيل واقعة قناة العاصمة الجديدة إلى النيابة العامة

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

فلسطين

بعد 108 سنة من وعد بلفور بريطانيا تعترف بالدولة الفلسطينية وتثير جنون إسرائيل

هجوم الدوحة

أكسيوس : ترامب يجتمع مع زعماء الخليج لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة

ترامب

أكسيوس: ترامب دعا قادة مصر والسعودية و قطر والاردن والامارات لعقد جلسة مشتركة بشأن غزة هذا الأسبوع

بالصور

مناقشة رسالة دكتوراه بأكاديمية الشرطة حول «الآليات الحديثة لتأمين المنافذ البحرية المصرية»

جانب من المناقشة

صفاء أبو السعود وأشرف زكي في عزاء شقيقة أحمد صيام

صفاء أبو السعود

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر

خطورة الثوم علي الريق

تحذير عاجل.. اعرف خطورة تناول الثوم على الريق

واقعة بورسعيد

بسبب الآيس .. رجل ينهي حياة زوجته في بورسعيد

كويكب عملاق

بحجم ناطحة سحاب .. مرصد القطامية يرصد كويكب عملاق يمر بالقرب من الأرض

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احتراق الوجدان

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل يقود المحافظ ومدير أمن أسيوط ملف المصالحات الثأرية من جديد؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: أهمية التنوع البيولوجي الزراعي في دعم الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي

