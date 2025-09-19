قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
عراقجي يطرح خطة دبلوماسية لتفادي أزمة.. وماكرون يرد: المقترح معقول
24 سبتمبر.. معارضة كروان مشاكل على حبسه سنتين بتهمة سب وقذف مذيعة شهيرة
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الجوزاء .. حظك اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 : صحتك تتطلب عناية

برج الجوزاء
برج الجوزاء
حياة عبد العزيز

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025

فكّر في تفضيلات حبيبك أثناء جلوسكما معًا. تأكد من استيفاء متطلباتك المهنية اليوم. ماليًا، أنت بخير، لكن صحتك تتطلب عناية خاصة. 

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

 هذا اليوم مناسبٌ أيضًا لمناقشة مستقبلكما واتخاذ قراراتٍ حاسمة. الجزء الثاني من اليوم حاسمٌ في علاقتكِ العاطفية في العمل، وقد يكتشف زوجكِ ذلك أيضًا، مما قد يُعرّض الحياة الأسرية للخطر، قد تُفكّر النساء المتزوجات جدّيًا في اتباع نهج العائلة.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

 قد تعاني النساء من مشاكل جلدية، بينما يجب على الأطفال أيضًا توخي الحذر في ساعات المساء، فقد تظهر كدمات طفيفة. يمكنك أيضًا السفر اليوم، ولكن تأكد من تناول جميع الأدوية في الوقت المحدد. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

يجب على الموظفين الذكور توخي الحذر عند التعامل مع الإناث اليوم، إذ قد تُوجّه إليهم اتهامات وادعاءات. على المصرفيين والمحاسبين والمديرين الماليين توخي الحذر في الجزء الثاني من اليوم.

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ادّخر القليل، حتى لو كان المبلغ صغيرًا، فهذا يُساعد. شارك خططك المالية مع صديق موثوق قبل اتخاذ قرار مهم، ملاحظات واضحة وشيكات هادئة تُحافظ على محفظتك وتُسهّل التخطيط للمستقبل. ضع ميزانية.

الجوزاء حظك اليوم توقعات الابراج توقعات الابراج وحظك اليوم الجوزاء عاطفياً

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

مهرجان بورسعيد السينمائي

محب حبشي : مهرجان بورسعيد أول مظاهر التنمية بالمدينة

مهرجان بورسعيد السينمائي

أحمد عسر: مهرجان بورسعيد حلم تحقق بالإصرار والعزيمة

افتتاح مهرجان بورسعيد

المشبوه وحسن اللول يزينان حفل افتتاح مهرجان بورسعيد

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

