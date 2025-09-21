قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القابضة لمياه الشرب تكرّم الفائزين في مسابقة العامل المثالي لعام 2025

آية الجارحي

كرّمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الفائزين في مسابقة العامل المثالي لعام 2025، وذلك خلال احتفالية شهدها مقر الشركة، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس ممدوح رسلان، ونواب رئيس مجلس الإدارة.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن مسابقة هذا العام جاءت مختلفة عن الأعوام السابقة، إذ استندت إلى معايير ومحددات واضحة ومؤشرات أداء دقيقة وأدلة داعمة، تعكس توجه الشركة لتطبيق منهجية التميز المؤسسي التي تسعى من خلالها إلى تطوير كفاءة الأداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المسابقة تمثل فرصة حقيقية لتعزيز روح التنافس الشريف بين العاملين، بما يسهم في تحفيز الإبداع والابتكار والارتقاء بمستوى الأداء المهني والإداري، مشددًا على ضرورة استمرار وضع ضوابط ومعايير موضوعية للمسابقة لضمان تحقيق أهدافها.

ووجّه رئيس الشركة القابضة والسادة النواب الشكر والتقدير للفائزين هذا العام، معربًا عن اعتزازه بجهودهم وتفانيهم في العمل، كما تقدّم بخالص الشكر لفريق العمل المنظم للمسابقة من الإدارة العامة للعلاقات العامة والإدارة العامة للتدريب، تقديرًا لما بذلوه من جهد في الإعداد والتنظيم للخروج بالمسابقة بشكل مشرف يليق باسم الشركة القابضة.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية، أن المسابقة هذا العام لم تكن مجرد أداة للتكريم، بل كانت وسيلة حقيقية لتقييم الأداء المؤسسي داخل الإدارات المختلفة، وفق مؤشرات ومعايير موضوعية. وأشارت إلى أن إتاحة الفرصة لكل العاملين للتقدم زادت من روح التنافس الإيجابي، في ظل التزام واضح بمعايير الكفاءة والنزاهة والتعلم المستمر.

وقالت الأستاذة هناء عامر مدير عام العلاقات العامة، أن المسابقة تميزت هذا العام بمستوى غير مسبوق من الشفافية والنزاهة، سواء في الإعلان عنها أو في إجراءات التقديم والتقييم. وأضافت أن تنفيذ المسابقة تم بالتنسيق الكامل مع الإدارة العامة للتدريب، مما ساهم في خروجها بصورة منهجية مبنية على أسس علمية. وأوضحت أن العلاقات العامة تعتبر هذه المبادرات جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز روح الانتماء، وتحسين بيئة العمل، من خلال أنشطة ثقافية ورياضية ومجتمعية تُسهم في دعم أهداف الشركة القابضة في تطوير الأداء المؤسسي.

في السياق ذاته، أشارت الأستاذة نهى الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للتدريب، إلى أن المسابقة شكّلت نموذجًا مصغّرًا لتطبيق منظومة التميز المؤسسي التي تسعى الدولة المصرية إلى ترسيخها في مختلف مؤسساتها. وأضافت أن التقييم تم من خلال أدوات ومعايير دقيقة، تضمن العدالة والموضوعية، وتعكس توجه الشركة نحو بناء جهاز إداري حديث وفعّال، يكون فيه التقدير قائمًا على الإنجاز والأداء الحقيقي.

وتؤكد الشركة القابضة أن هذه المسابقة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز ثقافة التميز والاعتراف بجهود العاملين كنموذج يحتذى به داخل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

