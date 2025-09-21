قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الأهلي الجديد.. ماذا قال؟
شوبير: اتفاق بين الخطيب وياسين منصور على منصب نائب الرئيس
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطينية حق تاريخي لشعبنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

انطلاق معرض تراثنا.. 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية

محمد صبيح

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق معرض تراثنا ٢٠٢٥ الذي يقام سنويا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس من 4: 11 أكتوبر القادم.

وأكد  باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على أن يكون معرض تراثنا ملتقى يضم كافة الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية المصرية بالإضافة إلى تواجد مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية والتي تتعاون فيما بينها لدعم الآلاف من الحرفيين والفنانين من كافة محافظات الجمهورية. 

وأوضح رحمي أن تمثيل الوزارات والجهات الشريكة والجامعات في أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية يعمل على تضافر الجهود المعنية بإتاحة الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل بالشراكة على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الأسواق المحلية ومساعدتهم على النفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن أن التنسيق مع الشركاء يساهم في التوسع في جهود التوعية بالخدمات الفنية التي تتيحها الدولة لأصحاب المشروعات وذلك تشجيعا للشباب على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.

وقال رحمي إن النسخة السابعة من معرض تراثنا المقامة هذا العام ستشهد تمثيل لأكبر عدد من الجهات الشريكة في المعرض من الوزارات والهيئات المعنية بقطاع المشروعات التراثية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ألف مشروع متميز من مشروعات المنتجات التراثية. 

وأكد على أن إقامة هذا المعرض سنويا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد علي اهتمام الدولة بهذا القطاع الانتاجي الضخم الذي يوفر فرص عمل للملايين من شباب وفتيات مصر خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية ويؤكد تقدير القيادة السياسية لهذه الفنون العريقة و للعاملين فيها وأهميتها في توضيح أصالة الثقافة والفنون المصرية.

 وأشار رحمي إلى أن المعرض هذا العام اتخذ من الحضارة المصرية القديمة رمزا لبداية هذه الفنون وانتشارها وتطورها عبر آلاف السنين واستمرارها عبر الأجيال المختلفة التي عملت على تطويرها حتى تستمر وتتخذ طابعا من التجديد والحداثة.

تنمية المشروعات المتوسطة معرض تراثنا ٢٠٢٥ مركز مصر للمعارض الدولية

