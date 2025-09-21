انطلاق معرض تراثنا.. 4 أكتوبر القادم بمركز مصر للمعارض الدولية

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن انطلاق معرض تراثنا ٢٠٢٥ الذي يقام سنويا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس من 4: 11 أكتوبر القادم.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على أن يكون معرض تراثنا ملتقى يضم كافة الجهات المهتمة بالصناعات الحرفية والفنون التراثية المصرية بالإضافة إلى تواجد مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية والتي تتعاون فيما بينها لدعم الآلاف من الحرفيين والفنانين من كافة محافظات الجمهورية.

وأوضح رحمي أن تمثيل الوزارات والجهات الشريكة والجامعات في أكبر ملتقى للحرف اليدوية والتراثية يعمل على تضافر الجهود المعنية بإتاحة الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لأصحاب الحرف اليدوية، والعمل بالشراكة على تمكينهم وفتح منافذ تسويقية جديدة لهم في الأسواق المحلية ومساعدتهم على النفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن أن التنسيق مع الشركاء يساهم في التوسع في جهود التوعية بالخدمات الفنية التي تتيحها الدولة لأصحاب المشروعات وذلك تشجيعا للشباب على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة.

وقال رحمي إن النسخة السابعة من معرض تراثنا المقامة هذا العام ستشهد تمثيل لأكبر عدد من الجهات الشريكة في المعرض من الوزارات والهيئات المعنية بقطاع المشروعات التراثية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية بالإضافة إلى مشاركة أكثر من ألف مشروع متميز من مشروعات المنتجات التراثية.

وأكد على أن إقامة هذا المعرض سنويا تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد علي اهتمام الدولة بهذا القطاع الانتاجي الضخم الذي يوفر فرص عمل للملايين من شباب وفتيات مصر خاصة في الصعيد والمحافظات الحدودية ويؤكد تقدير القيادة السياسية لهذه الفنون العريقة و للعاملين فيها وأهميتها في توضيح أصالة الثقافة والفنون المصرية.

وأشار رحمي إلى أن المعرض هذا العام اتخذ من الحضارة المصرية القديمة رمزا لبداية هذه الفنون وانتشارها وتطورها عبر آلاف السنين واستمرارها عبر الأجيال المختلفة التي عملت على تطويرها حتى تستمر وتتخذ طابعا من التجديد والحداثة.