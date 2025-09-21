أفشه رفقة ابنه في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

شارك نجم الأهلي محمد مجدي أفشة صورة جديدة له من أحدث ظهور.

وظهر أفشه في الصورة رفقة ابنه في أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام.

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم فايق كواليس ما دار بين ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي ومحمد مجدي "أفشة"، عقب مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وأوضح فايق خلال برنامجه المذاع على قناة "إم بي سي مصر 2" أن الشناوي نادى على أفشة عقب المباراة أثناء خروجه من أرض الملعب، وكان يتحدث مع عمرو السولية، وكان يبدو عليه الانزعاج بسبب عدم مشاركته في اللقاء. وأضاف فايق أن هذا التصرف طبيعي في عالم كرة القدم حيث يتأثر اللاعب بعدم المشاركة في المباريات.

وتابع فايق أن أفشة تحدث مع الشناوي بعد ذلك وأوضح له أنه كان متضايقًا بسبب غيابه عن المشاركة، مؤكداً أنه كان قد وعد بالظهور في المباراة وفعلاً جاء ولكنه لم يُشارك.

وأشار فايق إلى أن الحديث بين الشناوي وأفشة لم يتحول إلى أزمة أو خلافات، كما لم يتعرض أي من اللاعبين لعقوبات كما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.