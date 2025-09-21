برلمانية: دبلوم سلامة المرضى خطوة مهمة نحو تطوير النظام الصحي وضمان أمان الرعاية الطبية

أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة في تحسين النظام الصحي المصري وضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعّالة للمواطنين.

وقالت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد: "إن إطلاق هذا الدبلوم يعد نقلة نوعية في تطوير النظام الصحي في مصر. فبجانب دوره في تأهيل الكوادر الطبية والفنية، فإنه يساهم بشكل كبير في تحسين سلامة المرضى وتقليل المخاطر الطبية التي قد يتعرضون لها. ومن خلال تدريب المشاركين على أحدث المعايير العالمية لإدارة المخاطر، نكون قد ضمنا زيادة فعالية الرعاية الصحية وتقليل الأخطاء الطبية."

وأضافت الكسان: "إن البرلمان يتابع عن كثب هذه المبادرات الطموحة، وسيظل داعمًا لأي برامج تهدف إلى تطوير الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمات الصحية، فنحن بحاجة إلى توفير بيئة صحية آمنة للمواطنين، وهذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق ذلك الهدف."

مواجهة التحديات في مجال الرعاية الصحية

وتابعت: "هذا الدبلوم يعزز من قدرة المؤسسات الصحية على مواجهة التحديات في مجال الرعاية الصحية، ويسهم في تطبيق أفضل الممارسات العالمية للسلامة والجودة، مؤكدة أن البرلمان سيتعاون مع الوزارة لضمان نجاح هذا البرنامج وأن يتم تعميمه على كافة الكوادر الطبية في مختلف أنحاء مصر."

واختتمت النائبة مرفت الكسان تصريحه بالقول: "نحن في مجلس النواب ندرك أهمية تأهيل الكوادر الصحية، وندعو إلى المزيد من البرامج التدريبية التي تساهم في رفع مستوى الأداء الطبي داخل المستشفيات والمراكز الصحية، وهو ما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين."