برلمانية: إطلاق دبلوم سلامة المرضى يعزز جودة الرعاية الصحية في مصر

أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بإطلاق وزارة الصحة والسكان للدبلوم المهني لسلامة المرضى وإدارة مخاطر الرعاية الصحية، مؤكدة أن هذه المبادرة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية في مصر.

تأهيل الكوادر الطبية والفنية لإدارة المخاطر الصحية

وقالت عبد الحليم في تصريح خاص لـ"صدي البلد"إن هذا الدبلوم يأتي في توقيت بالغ الأهمية حيث يسهم بشكل كبير في تأهيل الكوادر الطبية والفنية لإدارة المخاطر الصحية وفقًا لأحدث الممارسات العالمية، مما يساهم في تقليل الأخطاء الطبية ورفع مستوى الأمان في المنشآت الصحية". وأضافت: "هذه المبادرة تعد جزءًا من استراتيجية الدولة لتطوير النظام الصحي، وتوفير رعاية صحية آمنة وفعّالة للمواطنين".

وتابعت عبد الحليم: "أؤكد أن تأهيل الكوادر البشرية في القطاع الصحي يُعدّ من أبرز أولوياتنا في البرلمان، ونحن نؤمن أن سلامة المرضى يجب أن تكون في قلب كل جهد يُبذل لتحسين الخدمات الصحية في مصر".

وأشارت إلى أن برنامج الدبلوم، الذي يجمع بين التدريب النظري والعملي، سيساعد في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية، منوهة بأن الدور الرقابي والتشريعي في البرلمان سيظل داعمًا لهذه المبادرات الطموحة التي تُسهم في رفع جودة الرعاية الصحية في مصر.