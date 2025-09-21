ما هو الحب في الله؟ أحاديث نبوية تحدثت عنه تعرف عليها

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن الحب في الله، منوها أن هذا النوع من الحب هو أساس وحدة المجتمع المسلم.

وقال علي جمعة، في منشور له عن الحب في الله، أنه إذ ما أمر الله به من إحسان في المعاملة للوالدين، والأقربين، والجار، والصحبة، وكل من يخالطهم الإنسان، ما كان له أن يتم باعتباره أوامر مخالفة للعاطفة.

وتابع: بل إن الحب في الله هو أساس الإحسان في هذه المعاملات كلها. وقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن هذا المظهر البديع في موقف الأنصار في تكوين أول نواة للمجتمع المسلم على الأرض فقال: ﴿وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]. وهذا الحب الصادر من الأنصار للمهاجرين، الذي وصل حد الإيثار على النفس، قد امتدحه الله على أنه النموذج الأعلى للعلاقة بين المسلم وأخيه المسلم.

وأشار إلى أن الحب في الله هو أعلى مظاهر الإيمان بالله، ومن أوثق عرى الإسلام. ولهذا أخبر المصطفى في أكثر من حديث عن فضل هذا المظهر الجليل والخلق العظيم، وهو حب المرء في الله لأنه من أهل طاعته. نذكر من هذه التوجيهات النبوية ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحتى أن يُقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» [رواه البخاري].

ومن هذه التوجيهات أيضًا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي» [رواه مسلم]. ومنها ما رواه أبو هريرة أيضًا عن النبي ﷺ قال: «إن رجلًا زار أخًا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكًا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: إني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه» [رواه مسلم].

ومنها ما رواه معاذ بن جبل قال: سمعت رسول ﷺ يقول: «قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء» [رواه الترمذي]. ومنها ما رواه البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله» [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه].

وذكر علي جمعة، أن هناك الكثير من التوجيهات النبوية الشريفة تنبِّه على منزلة الحب في الله. ولا يخفى أثر ما إذا فشا الحب في الله بين أفراد المجتمع؛ فلك أن تتخيل مجتمعًا متحابًا في الله، لا يظلم أحدهم أخاه، ولا يبيع على بيعته، ولا يخطب على خطبته، ولا يوغر صدره. فيجد المسلم حينئذ أن كل أوامر الله يسيرة عليه إذا ما أحب المسلمين في الله، وإنه ليسير على من يسره الله عليه.



وكذلك لا يخفى ما في الحب في الله من أثر عظيم في نشر الدعوة الإسلامية في أرجاء العالم كله، فإن الدين الإسلامي كي ينتشر لا بد أن يكون المجتمع الإسلامي نموذجًا مشرفًا، بحيث إذا رآه الآخرون أحبوا أن يدخلوا في هذا الدين. وليس هناك أفضل ولا أجمل من أن يرى الآخرون المسلمين متحابين في الله، حتى يحبهم الله عز وجل، ويمكِّن لهم، وييسر لهم أمرهم.