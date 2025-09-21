تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

أيدت محكمة جنح مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم بالسجن أنوسة كوتة مدرب الأسود 3 أشهر، وتعويض مدني 100 ألف لعدم حضور جلسة اليوم في واقعة التسبب في أحداث عاهة وإصابة عامل السيرك.

تأييد حكم السجن

كما خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا أنوسة كوتة بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم .

وكانت محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة لمحاكمة "أنوسه كوتة "- رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي في واقعة التسبب في إهمال تسبب في بتر ذراع المدعو محمد البسطويسي بعد مهاجمته من أحد النمور أثناء عرض ترفيهي بالسيرك -بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 ألف جنيه مؤقتا.



وكانت النيابة العامة بناء علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية قد كلفت رئيس نيابة أول طنطا بتقييد الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة، فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر، فتسببت فى إصابة المجني عليه والذي تخلف جرائها عاهة مستديمة تمثلت فى بتر ذراعه الأيسر أعلى الكوع حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين باقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.