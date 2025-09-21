قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبد اللطيف يستمع لآراء الأهالي في العملية التعليمية ويؤكد اهتمامه بتلبية احتياجاتهم
إصابة 16 شخصا إثر انقلاب أتوبيس 26 راكبا بطريق مصر الإسماعيلية
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لمدارس بعين شمس والسلام ويتفقد مخازن الكتب
ضبط عدد من القضايا الاتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 8 ملايين جنيه
رئيس مجلس أمناء وآباء الجيزة: الدراسة منتظمة بالمدارس ونسب الحضور عالية
برامج خاصة لكل سوق.. تنوع المقاصد السياحية في مصر يجذب مختلف الجنسيات
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026.. التفاصيل والشروط
تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الباكستاني تعزيز التعاون الصناعي والعسكري
رئيس شعبة الذهب: ارتفاع عيار 21 بنسبة 1.4% خلال أسبوع
الخارجية الفلسطينية: عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة
محامي عامل السيرك: فشل تفاوض «أنوسة كوتة» للصلح بـ130 ألف جنيه وسجنها مُهدّد |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

انوسه كوته مدربة السيرك
انوسه كوته مدربة السيرك
الغربية أحمد علي

أيدت محكمة جنح مستأنف أول طنطا بمحافظة الغربية اليوم بالسجن أنوسة كوتة مدرب الأسود  3 أشهر، وتعويض مدني 100 ألف لعدم حضور جلسة اليوم في واقعة التسبب في أحداث عاهة وإصابة عامل السيرك.

تأييد حكم السجن 

كما خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا  أنوسة كوتة بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم .

وكانت  محكمة جنح طنطا قضت في جلسة سابقة  لمحاكمة "أنوسه كوتة "- رغم عدم حضورها في الجلسة الأولي  في واقعة التسبب في إهمال تسبب في بتر ذراع المدعو محمد البسطويسي بعد مهاجمته من أحد النمور أثناء عرض ترفيهي بالسيرك -بالسجن 3 أشهر وكفالة 10 آلاف وتعويض مدني 100 ألف جنيه مؤقتا. 


وكانت النيابة العامة بناء علي توجيهات المستشار أحمد صفوت المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية  قد كلفت رئيس نيابة أول طنطا بتقييد  الأوراق جنحة و مخالفة بالمادة ٢٤٤ فقرة ١ و ٢ و ٣٧٧ من قانون العقوبات ضد "محاسن مدحت محمد على كوتة "كونها  فى يوم ٢٠٢٥/٤/١ بدائرة قسم أول طنطا تسببت خطأ في إصابة المجني عليه محمد إبراهيم عبد الفتاح أحمد بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالها و رعونتها و عدم احترازها و اخلالها الجسيم بما تفرضه عليه أصول حرفتها أثناء أدائها لعرض حيوانات مفترسة بالسيرك محل الواقعة، فلم تتخذ الإجراءات الكافية لحماية جمهور السيرك من خطر تواجد الحيوانات المفترسة بحالة ينجم عنها الخطر، فتسببت فى إصابة المجني عليه والذي تخلف جرائها عاهة مستديمة  تمثلت فى بتر ذراعه الأيسر أعلى الكوع   حسب ما وصف بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات بصفتها من الموالين باقتناء حيوانات مفترسة أو مؤذية  قامت بإيذائه على النحو المبين بالتحقيقات.

اخبار محافظة الغربية تأييد حكم حبس أنوسة كوته عامل السيرك اكل ذراع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

فراخ وبيض

بكام النهارده؟.. مفاجأة كبرى في أسعار الفراخ والبيض

شيكابالا

بعد اعتزاله .. «شيكابالا» يقود نادي G لإنجاز تاريخي في أول مواسمه كرئيس للنادي

يانيك فيريرا

«فيريرا» يُجهّز مفاجآت قبل مواجهة الزمالك والجونة.. واستعداد خاص لموقعة الأهلي

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

شيكو بانزا يحذف صوره بقميص الزمالك وعبارة "لاعب في الزمالك" عبر انستجرام

أزمة جديدة في الزمالك| «شيكو بانزا» يحذف اسم النادي وصوره بقميص الفريق من حسابه على إنستجرام |تفاصيل

أمير قطر وروبيو

قطر تطلب اعتذارًا إسرائيليًا لاستئناف جهود الوساطة في غزة

زيزو

طارق يحيى يكشف تفاصيل موقف زيزو وعاشور من المشاركة مع الأهلي

ترشيحاتنا

الفنان القدير عبد العزيز مخيون

مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما يكرم عبد العزيز مخيون

صورة ارشيفية

مكتبة مصر العامة تطلق نظامًا مطورًا لتعليم اللغة الإنجليزية للأطفال مع بداية العام الدراسي الجديد

د. محمد سلامة الشاعر

انضمام محمد الشاعر إلى اللجنة العليا لمهرجان الغردقة لسينما الشباب

بالصور

محبتش غيره وساعدني فى حياتي.. 9 صور لـ طليقة أحمد مكى بعد الانفصال

مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي
مي كمال الدين طليقة أحمد مكي

بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح مدرسة كفر أبو جبل الإبتدائية بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لـ اللانش بوكس.. 4 عصائر صحية بدلا من المعلبة

لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة
لـ اللانش بوكس..4 عصائر صحية بدلا من العصائر المعلبة

أمينة خليل تخطف الأنظار بفستان أبيضّ X أسود

امينة خليل
امينة خليل
امينة خليل

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

سماح أنور

سماح أنور تكشف سر نجاح شخصية «أم هاشم» بمسلسل كتالوج.. ورأيها في مشاركة الشباب بالأعمال الفنية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد