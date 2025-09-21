قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان

وزيالري
وزيالري
أمل مجدى

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى المهندسين والفنيين العاملين بالهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، واستعرض خلال اللقاء عرضاً تقديمياً يوضح أعمال وأنشطة الهيئة في الفترة الماضية، وأعمال تطوير برنامج رصد ومتابعة السد العالي باستخدام أحدث أجهزة الرصد والمتابعة المستخدمة عالمياً .

وقام شباب المهندسين بالهيئة بعرض أعمال الصيانات الدورية للسد العالي والمنشآت الملحقة به، وعملية تأهيل مخازن الإدارة العامة لصيانة خزان أسوان، وأعمال إحلال وتجديد المعدات النهرية بخزان أسوان، وعملية رفع الكفاءة التشغيلية لمنظومة بوابات التشغيل وبوابات الصيانة لمنشأ خزان أسوان .

وأكد سويلم حرصه على متابعة جاهزية كافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية، والتى يعد تأهيلها وصيانتها احد محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، وخصوصاً منظومة السد العالي وخزان أسوان، والحرص على متابعة أعمال الهيئة من رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة .

وأشاد بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الحيوي، معربًا عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى على مجهوداتهم المخلصة المبذولة خلال الفترة الماضية وعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم، مؤكدا استمرار دعم الوزارة للعاملين خاصة شباب العاملين من خلال نقل الخبرات وتوفير التدريب اللازم لهم، مع العمل على تحسين بيئة العمل وتحفيز الكفاءات وتحسين مستوى الرعاية والخدمات المقدمة لكافة العاملين بالهيئة .

و وجه بمواصلة أعمال المتابعة الدورية لكافة منشآت السد العالى وخزان أسوان، واستمرار أعمال الصيانة لكافة عناصر هذه المنظومة الهامة وما يتبعهما من ورش معدات ومعامل مركزية ومخازن، ومواكبة أحدث الوسائل التكنولوجية، ووضع ومتابعة البرامج الدورية للصيانة .

حكاية شعب

وأوضح سويلم أن السد العالى هو "حكاية شعب" آمن بقدراته وتحدى الصعاب بعزيمة وإرادة لا تلين، فكان حجر الزاوية فى منظومة إدارة الموارد المائية المصرية وركيزة أساسية لحماية أمنها المائى والاقتصادى، مشيراً إلى أنه لم يكن مجرد منشأ هندسى لحجز المياه، بل رمزاً لقدرة المصريين على البناء والإنجاز وكتابة صفحة مضيئة فى تاريخ مصر الحديث.

وأضاف أن الوزارة ماضية فى الحفاظ على هذا الكيان العظيم وتطوير قدراته بما يتواكب مع متغيرات العصر وأحدث النظم العالمية، ضماناً لاستمراره كرمز للأمن المائى، وشاهداً على قدرة المصريين على التنمية، ومصدراً متجدداً للإلهام لكل الأجيال.

الدكتور هانى سويلم المهندسين السد العالي أجهزة الرصد والمتابعة الصيانات الدورية المنشآت المائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

ترشيحاتنا

السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم

السفير البريطاني بالقاهرة: سنواصل العمل عن كثب مع مصر من أجل تحقيق سلام دائم

القداس الإلهي

الأنبا أنجيلوس يصلي قداس الأحد بكنيسة العذراء والشهيد مارجرجس بأرض أيوب

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات كويتية لصالح غزة

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

فيديو

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

المزيد