سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة

زف الإعلامي سيف زاهر بشرى لجماهير الزمالك بشأن مشاركة نجمي الفريق في مباراة القمة.

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”: “رابطة الأندية تعلن إيقاف خوان بيزيرا وبنتايك مباراة وحيدة؛ وبالتالي يحق لهما المشاركة أمام الأهلي في القمة”.

فيريرا: تركيزنا في مباراة الجونة فقط.. وقادرون على تعويض الغيابات

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة الجونة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مباراة الجونة، وقادرون على التعامل مع الغيابات سواء محمود حمدي "الونش" أو محمود بنتايج أو خوان بيزيرا".

وتابع المدير الفني: "لاعبو الزمالك يخوضون التدريبات بالشكل المطلوب، ولدي فريق يمتلك القدرة على تعويض الغيابات، ولاعبون لديهم القدرة على المشاركة".

وأضاف فيريرا: "نعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية، وخضوعهم لعملية الاستشفاء البدني والذهني؛ في ظل ضغط المباريات، وضيق الوقت بين كل مباراة وأخرى".

وأشاد المدير الفني بالمنظومة الدفاعية للزمالك، مؤكدًا أن العمل الجماعي وراء الحفاظ على نظافة الشباك في أكثر من مباراة.

واستطرد قائلاً: "التطور الدفاعي يرجع إلى العمل الجماعي وليس خط الدفاع وحارس المرمى فقط، وأشيد بكل عناصر المنظومة التي تجعل الأداء الدفاعي بهذه الشراسة".

ورفض المدير الفني الربط بين مباراة الجونة ومباراة القمة بعد المقبلة أمام الأهلي، مضيفا: "علينا التفكير في كل مباراة على حدة، وهي سياسة الجهاز الفني منذ بداية الموسم وإلى نهايته".

وواصل تصريحاته: "إذا شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن؛ لن يكون في حساباتي، وتركيزنا في مباراة الجونة الآن ولا شيء غيرها".

واختتم فيريرا تصريحاته: "جماهير الزمالك تجعلني مستمتعا بما يقدمونه، وهناك أعدادا كبيرة تحضر في كل المباريات، ونشعر لهم بالامتنان، وعلينا أن نشكرهم؛ بتقديم أفضل ما لدينا في كل المباريات، وأن نؤدي ما علينا بكامل طاقتنا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.