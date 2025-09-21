قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
بعد اعتراف 3 دول كبرى بفلسطين.. نتنياهو: تهدد وجودنا.. و سموتريتش: يجب ازالة فكرة الدولة الفلسطينية للأبد
هل يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأحياء؟.. الإفتاء تجيب
وزير الرى: حريص على متابعة منظومة ومناسيب السد العالي وخزان أسوان
رياضة

سيف زاهر يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن مباراة القمة

سيف زاهر
سيف زاهر
ميرنا محمود

زف الإعلامي سيف زاهر بشرى لجماهير الزمالك بشأن مشاركة نجمي الفريق في مباراة القمة.

وكتب سيف زاهر، عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”: “رابطة الأندية تعلن إيقاف خوان بيزيرا وبنتايك مباراة وحيدة؛ وبالتالي يحق لهما المشاركة أمام الأهلي في القمة”.

فيريرا: تركيزنا في مباراة الجونة فقط.. وقادرون على تعويض الغيابات

أكد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مباراة الجونة المقبلة في مشوار الفريق بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "كل تركيزنا في الوقت الحالي على مباراة الجونة، وقادرون على التعامل مع الغيابات سواء محمود حمدي "الونش" أو محمود بنتايج أو خوان بيزيرا".

وتابع المدير الفني: "لاعبو الزمالك يخوضون التدريبات بالشكل المطلوب، ولدي فريق يمتلك القدرة على تعويض الغيابات، ولاعبون لديهم القدرة على المشاركة".

وأضاف فيريرا: "نعمل على تجهيز اللاعبين من الناحية البدنية، وخضوعهم لعملية الاستشفاء البدني والذهني؛ في ظل ضغط المباريات، وضيق الوقت بين كل مباراة وأخرى".

وأشاد المدير الفني بالمنظومة الدفاعية للزمالك، مؤكدًا أن العمل الجماعي وراء الحفاظ على نظافة الشباك في أكثر من مباراة.

واستطرد قائلاً: "التطور الدفاعي يرجع إلى العمل الجماعي وليس خط الدفاع وحارس المرمى فقط، وأشيد بكل عناصر المنظومة التي تجعل الأداء الدفاعي بهذه الشراسة".

ورفض المدير الفني الربط بين مباراة الجونة ومباراة القمة بعد المقبلة أمام الأهلي، مضيفا: "علينا التفكير في كل مباراة على حدة، وهي سياسة الجهاز الفني منذ بداية الموسم وإلى نهايته".

وواصل تصريحاته: "إذا  شعرت أن أي لاعب يفكر في مباراة القمة من الآن؛ لن يكون في حساباتي، وتركيزنا في مباراة الجونة الآن ولا شيء غيرها".

واختتم فيريرا تصريحاته: "جماهير الزمالك تجعلني مستمتعا بما يقدمونه، وهناك أعدادا كبيرة تحضر في كل المباريات، ونشعر لهم بالامتنان، وعلينا أن نشكرهم؛ بتقديم أفضل ما لدينا في كل المباريات، وأن نؤدي ما علينا بكامل طاقتنا".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة، يوم الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سيف زاهر الزمالك غيابات الزمالك مباراه القمه

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

أمين البحوث الإسلامية

لشرف مكانتها.. أمين البحوث الإسلامية: العلماء الكبار تركوا مؤلفات خالدة عن ذكرى المولد النبوي

أمين البحوث الإسلامية

لشرف مكانتها .. أمين البحوث الإسلامية: العلماء الكبار تركوا مؤلفات خالدة عن ذكرى المولد النبوي

دعاء رؤية الهلال

دعاء رؤية هلال ربيع الآخر.. اللَّهُمَّ أَهْلِلْهُ عَلَيْنَا بِاليُمْنِ وَالإِيمَانِ

بالصور

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي
المشير محمد حسين طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

