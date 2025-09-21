شيكات بدون رصيد.. إخلاء سبيل رئيس النادي الإسماعيلي بأولى جلسات محاكمته

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية ، إخلاء سبيل المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي في أولى جلسات محاكمته ، في قضايا شيكات بدون رصيد، وتأجيل المحاكمة إلى جلسة نوفمبر المقبل.

حيث شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأحد، انعقاد جلسة محاكمة المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، في عدد من القضايا السابقة التي أُحيل على خلفيتها إلى الجنايات.

وحضر المهندس نصر أبو الحسن داخل القفص الحديدي وسط إجراءات أمنية مشددة داخل وخارج المحكمة.

وتستمع هيئة المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات الدفاع وممثلي النيابة العامة، إضافة إلى استعراض المستندات والتقارير الفنية المتعلقة بالقضايا محل الاتهام.