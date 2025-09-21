نائب رئيس جامعة القاهرة: ندعم الباحثين بمكافآت على النشر العلمي وأنفقنا 300 مليون لعام 2024 لخدمة البحث

شهدت جامعة القاهرة، العديد من الاحتفالات اليوم احتفالا بأول أيام العام الدراسي الجديد 2025_2026 ، وحرص موقع صدي البلد، اللقاء بالدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لمعرفة خطة الجامعة البحثية وايضا دور الجامعة في دعم البحث العلمي وتوجية رسالة للطلاب في أول أيام الدراسة بجامعة القاهرة وسوف ننشر حوار كاملا لاحقا.



قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات والعليا والبحوث، أن جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي يولي اهتمام كبير بقطاع الدراسات العليا والبحوث والباحثين بالإضافة إلى تهيئة توفير بيئة تعليمية تضمن تحقيق المساواة في الحصول على التعليم الملائم والمناسب للجميع مع تشجيع الباحثين.

وأضاف الدكتور محمود السعيد خلال تصريحاته لـصدي البلد، أن الجامعة تتعامل مع طلابها جميعًا على أنهم قوة دفع المجتمع تجاه التقدم والازدهار في مختلف المجالات.

وإشار الدكتور محمود السعيد، إلى وجود العديد من المبادرات في كل قطاعات الجامعة التي تسهم في التقدم البحثي والنشر الدولي في العديد في المحافل الدولية، مؤكدا أن الجامعة انفقت 300 مليون جنيه لعام 2024 لخدمة البحث العلمي.

ويقول السعيد أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية وجامعات شمال أفريقيا يرجع إلى سبقها في إنشاء مكتب الاستدامة الأول من نوعه في المنطقة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة، أن تصنيف QS في الاستدامة يقوم بترتيب الجامعات العالمية في الاستدامة حيث يحدد الجامعات الرائدة في مجال الاستدامة الاجتماعية والبيئية باستخدام منهجية تتألف من مؤشرات متنوعة مصممة لقياس قدرة المؤسسة على معالجة التحديات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وأشار، إلى إن ما حققته جامعة القاهرة من احتفاظها بموقع الصدارة مصريا وتقدمها عالميا يُعد انعكاسًا للتطوير المستمر الذي تشهده الجامعة في مختلف المجالات البحثية والانفتاح على الجامعات المرموقة، مما ساهم في تعزيز دورها كقوة بحثية رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها تركز بشكل أساسي على البحث العلمي وتضعه على رأس أولوياتها.

ولفت إلى أن هذه النتائج تأتي في إطار رؤية الجامعة واستراتيجيتها البحثية، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى تعزيز النشر الدولي وتطوير سياسات البحث العلمي بما يضمن تنافسية الجامعات المصرية على الصعيد العالمي.

وعن ارتفاع عدد الأبحاث المتقدمة للحصول على مكافأة النشر الدولي خلال عام 2023 بنسبة 23.23% مقارنة بعام 2020، والتي بلغ عددها 3734 بحثًا، لافتًا إلي زيادة قيمة المكافآت المخصصة للنشر العلمي الدولي من 41 مليون جنيه في 2020 إلى 90 مليون جنيه في عام 2023.



وأشار الدكتور محمود السعيد، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة انعكست إيجابًا على جودة المخرجات البحثية، والتي من بينها زيادة المساهمة في تغطية تكاليف النشر العلمي بنسبة 150%، حيث ارتفعت قيمة المساهمة من 20 ألف جنيه عام 2024 إلى 50 ألف جنيه عام 2025، موضحًا أن عدد الأبحاث العلمية للجامعة بلغت 3734 بحثًا عام 2020، تقدم بها 1571 باحثًا، وفي عام 2021 بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4287 بحثًا تقدم بها 1685 باحثًا، وفي عام 2022 بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4235 بحثًا تقدم بها 1473 باحثًا، كما بلغ عدد الأبحاث العلمية للجامعة 4864 بحثًا عام 2023 تقدم بها 1659 باحثًا.

وأوضح أن تأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، والتى تعد الشركة الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، والتي تهدف إلى تحويل ملكات الإبداع وتطبيقات الأبحاث إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز من الربط بين الجامعة وقطاعات الصناعة والاستثمار.

وتابع أن ذلك يتم في إطار السعي المستمر لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار، وتحفيز الاستثمار في المعرفة، واستنادًا إلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018.