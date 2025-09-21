قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس احتفال ذكرى ميلاد العذراء مريم

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق
ميرنا رزق

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال ذكرى ميلاد أمنا مريم العذراء، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

كذلك، احتفل صاحب الغبطة بمرور 1000 اجتماع على المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، والذي أشرف على تنظيم الاحتفال، بتكليف من المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم".

شارك في الاحتفال القمص القمص فرنسيس نوير، والأب ميخائيل رشدي، والأب عماد كميل، رعاة الكنيسة، والأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، والأب مينا مسعود، مرشد المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

شارك أيضًا مسؤولو، وأعضاء المجلسين الإقليمي، والمحلي لجنود مريم، وضباط، ومخدومي مختلف الفرق المريمية، من كنائس عدة.

أسرار المسبحة الوردية

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمشاركة الآباء الكهنة.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، مشيرًا إلى بداية حياة السيدة العذراء، حيث إنها كانت بداية رجاء البشرية، مؤكدًا أن الجندي المريمي هو "مريم" في حياته، وأعماله اليومية، موضحًا أن مريم المطيعة تكمن في مريم تحت تصرف النعمة.

تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا عرض فيلم وثائقي حول محطات من مسيرة اجتماعات المجلس المحلي لجنود مريم، كما كرم صاحب الغبطة الأخ ممدوح فريد، رئيس مجلس سيدة الرسل، لما قام به من خدمات مريمية للمجلس، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على جميع فرق جنود مريم، التابعة للمجلس الإقليمي. واختتم الاحتفال بالتطواف المريمي بأيقونة أمنا مريم العذراء.

الأنبا إبراهيم إسحق الكاثوليك كنيسة قلب يسوع الكنيسة الكهنة الذبيحة الإلهية

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

إمام عاشور

إمام عاشور يطالب الأهلي بمساواة زيزو .. و100 مليون في الموسم

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

غزة

وزير مالية الاحتلال يدعو لإسقاط فكرة إقامة الدولة الفلسطينية إلى الأبد

الضفة الغربية

وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي: الرد الوحيد على الاعتراف بالدولة الفلسطينية فرض السيادة على الضفة الغربية

محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطيني

الرئيس الفلسطيني يرحب بإعلان رئيس الوزراء البريطاني الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

