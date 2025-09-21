البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس احتفال ذكرى ميلاد العذراء مريم

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، احتفال ذكرى ميلاد أمنا مريم العذراء، وذلك بكنيسة قلب يسوع، بمصر الجديدة.

كذلك، احتفل صاحب الغبطة بمرور 1000 اجتماع على المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، والذي أشرف على تنظيم الاحتفال، بتكليف من المجلس الإقليمي لجنود مريم "مريم ملكة العالم".

شارك في الاحتفال القمص القمص فرنسيس نوير، والأب ميخائيل رشدي، والأب عماد كميل، رعاة الكنيسة، والأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، والأب مينا مسعود، مرشد المجلس المحلي لجنود مريم "مريم سيدة الرسل"، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات.

شارك أيضًا مسؤولو، وأعضاء المجلسين الإقليمي، والمحلي لجنود مريم، وضباط، ومخدومي مختلف الفرق المريمية، من كنائس عدة.

أسرار المسبحة الوردية

بدأ الاحتفال بتلاوة أسرار المسبحة الوردية، ثم ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمشاركة الآباء الكهنة.

وألقى الأب البطريرك عظة الذبيحة الإلهية، مشيرًا إلى بداية حياة السيدة العذراء، حيث إنها كانت بداية رجاء البشرية، مؤكدًا أن الجندي المريمي هو "مريم" في حياته، وأعماله اليومية، موضحًا أن مريم المطيعة تكمن في مريم تحت تصرف النعمة.

تضمنت الذبيحة الإلهية أيضًا عرض فيلم وثائقي حول محطات من مسيرة اجتماعات المجلس المحلي لجنود مريم، كما كرم صاحب الغبطة الأخ ممدوح فريد، رئيس مجلس سيدة الرسل، لما قام به من خدمات مريمية للمجلس، بالإضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على جميع فرق جنود مريم، التابعة للمجلس الإقليمي. واختتم الاحتفال بالتطواف المريمي بأيقونة أمنا مريم العذراء.