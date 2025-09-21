مورينيو يحقق بداية قوية مع بنفيكا

حقق جوزيه مورينيو، بداية قوية في أول مباراة له كمدرب لفريق بنفيكا، حيث حقق فريقه فوزًا سهلًا بنتيجة 3-0 على فريق إيه في إس في الدوري البرتغالي الممتاز.

وعُيّن مورينيو، الذي غادر فنربخشة التركي الشهر الماضي، مدربًا لبنفيكا يوم الخميس، بعد يوم من إقالة برونو لاجي عقب هزيمته المفاجئة 3-2 في دوري أبطال أوروبا أمام قره باج.

وافتتح هيوري سوداكوف التسجيل لبنفيكا مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يُحسم فانجيليس بافليديس وفرانجو إيفانوفيتش النقاط الثلاث يوم السبت.

على الرغم من الفوز، سارع المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد إلى إبقاء التوقعات عند حدها.

وقال المدرب البالغ من العمر 62 عامًا للصحفيين: "لقد عملنا لمدة ساعة ونصف أمس". أشكر اللاعبين على احترافيتهم وشغفهم بالنادي، وفي الوقت نفسه على طريقة ترحيبهم بي، وشعوري بتقبلهم لما كنا نعمل عليه، وهذا كل شيء.

وأضاف: "لو خسرنا، لكانت الخسارة كارثية من حيث النقاط. الفوز ليس إنجازًا، لكنه كان أفضل ما يمكننا فعله، كانوا بحاجة للفوز بعد خسارة نقطتين وهزيمة ثقيلة نفسيًا.

واختتم: "أخبرتهم بعد المباراة أن الفوز كان جيدًا، لكنه لم يكن استثنائيًا، سارعوا، غدًا لدينا تدريب صباحي."

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.