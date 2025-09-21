قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو مازن: الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمهد الطريق لحل الدولتين
آي صاغة: 70 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مورينيو يحقق بداية قوية مع بنفيكا

مورينيو
مورينيو
القسم الرياضي

حقق جوزيه مورينيو، بداية قوية في أول مباراة له كمدرب لفريق بنفيكا، حيث حقق فريقه فوزًا سهلًا بنتيجة 3-0 على فريق إيه في إس في الدوري البرتغالي الممتاز.

وعُيّن مورينيو، الذي غادر فنربخشة التركي الشهر الماضي، مدربًا لبنفيكا يوم الخميس، بعد يوم من إقالة برونو لاجي عقب هزيمته المفاجئة 3-2 في دوري أبطال أوروبا أمام قره باج.

وافتتح هيوري سوداكوف التسجيل لبنفيكا مع نهاية الشوط الأول، قبل أن يُحسم فانجيليس بافليديس وفرانجو إيفانوفيتش النقاط الثلاث يوم السبت.

على الرغم من الفوز، سارع المدرب السابق لتشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد إلى إبقاء التوقعات عند حدها.

وقال المدرب البالغ من العمر 62 عامًا للصحفيين: "لقد عملنا لمدة ساعة ونصف أمس". أشكر اللاعبين على احترافيتهم وشغفهم بالنادي، وفي الوقت نفسه على طريقة ترحيبهم بي، وشعوري بتقبلهم لما كنا نعمل عليه، وهذا كل شيء.

وأضاف: "لو خسرنا، لكانت الخسارة كارثية من حيث النقاط. الفوز ليس إنجازًا، لكنه كان أفضل ما يمكننا فعله، كانوا بحاجة للفوز بعد خسارة نقطتين وهزيمة ثقيلة نفسيًا.

واختتم: "أخبرتهم بعد المباراة أن الفوز كان جيدًا، لكنه لم يكن استثنائيًا، سارعوا، غدًا لدينا تدريب صباحي."

ويحتل بنفيكا المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات.

جوزيه مورينيو بنفيكا الدوري البرتغالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

أوبن أيه آي

بعد حادثة مأساوية .. قيود جديدة في «ChatGPT» | تعرّف عليها

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على المتهمين بسرقة توك توك بالغربية

متهم

نصب على مواطنين.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمى بالقاهرة

جانب من الحدث

إصابة 4 عاملات بتسمم غذائي داخل مزرعة بالوادي الجديد

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

الزعتر
الزعتر
الزعتر

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

عبير صبرى
عبير صبرى
عبير صبرى

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

المزيد