إخلاء سبيل 3 متهمين في واقعة سرقة شقة أحمد شيبة

قررت جهات التحقيق بنيابة الدخيلة بالإسكندرية، إخلاء سبيل 3 متهمين في واقعة سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة في بيانكي البيطاش، بعد استرجاع كل المسروقات، وأيضا بسبب قرابة المتهمين ابن شقيقته وشقيقه وفتاة أخرى، وذلك لصالح القيم الأسرية والقرابة التي تربط المطرب بمرتكبي الواقعة.

وتنازل المطرب الشعبي أحمد شيبة عن واقعة سرقة شقته بمنطقة بيانكى بحي العجمي في الإسكندرية وذلك بعد استرجاع كافة المسروقات، والمتهم بارتكابها ابن شقيقته وشقيقته وفتاة.

كان قسم شرطة الدخيلة تلقي بلاغا يفيد سرقة شقة المطرب أحمد شيبة الكائنة بمنطقة بيانكي بحي العجمي غربي الإسكندرية، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين أن المتهم الأول في الواقعة، ابن شقيقة المطرب أحمد شيبة، وشقيقته المتهمة الثانية وتدعى "ج"، وصديقتهما المتهمة الثالثة "م" هم وراء ارتكاب الواقعة.



ووفقًا للتحقيقات خطط المتهم الأول لسرقة شقة خاله منذ شهر تقريبًا ونفذ جريمته بالاتفاق مع المتهمين الآخرين بعدما تأكد من تواجده خارج الإسكندرية في الساحل الشمالي وأخفى المسروقات لدى شقيقته المتهمة الثانية.