أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية

هزت اعترافات بريطانيا، أستراليا، و كندا بالدولة الفلسطينية، عرش حكومة الإحتلال الإسرائيلي، حيث قابلوا أنباء هذا الاعتراف الدولي، بالتهديد و الوعيد و التمسك بفرض المزيد من السيطرة على غزة.

و صرح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إقامة دولة فلسطينية تهدّد وجود الدولة العبرية، متعهدا مواجهة الدعوات لذلك في الأمم المتحدة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع لحكومته: "سيتعين علينا خوض المعركة سواء في الأمم المتحدة أو في كل الساحات الأخرى ضد التضليل المنهجي ضدنا، وضد الدعوات لإقامة دولة فلسطينية والتي من شأنها أن تعرض وجودنا للخطر، وستكون بمثابة جائزة عبثية للإرهاب".

و في ذات السياق، صرح إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن اعتراف بريطانيا و كندى واستراليا بالدولة الفلسطينية هو جائزة لقتلة النخبة ويجب أن نقوم بخطوات مضادة.



وأضاف: "يجب بسط السيادة على الضفة وتدمير تام لسلطة الإرهاب الفلسطينية ".

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، اليوم الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.



من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان مصور على حسابه في منصة "إكس" الاعتراف الرسمي أيضا بدولة فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن بلاده اعترفت رسميا اليوم بدولة فلسطينية "في إطار جهد لإحياء زخم حل الدولتين الذي يبدأ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين هناك".



كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده تعترف الآن بدولة فلسطينية.

وقال كارني في بيان: "تعترف كندا بدولة فلسطين وتعرض العمل في شراكة من أجل المضي قدما في بناء مستقبل سلمي واعد لكل من دولة فلسطين ودولة إسرائيل".