عاجل
الفائز يواجه الأهلي..نوار البوروندي يتعادل مع أساس الجيبوتي
مباراة الإسماعيلي والزمالك الأبرز.. عقوبات الجولة السابعة من دوري nile
تعديل موعد مباراتي الأهلي وكهرباء الإسماعيلية وإنبي وزد بالدوري.. تفاصيل
دار الإفتاء: تعذر رؤية هلال ربيع الآخر وبداية الشهر بعد غدٍ الثلاثاء
خروج البلوجر علياء قمرون من قسم التجمع في تهمة نشر فيديوهات خادشة
حماس: الاعتراف بفلسطين سيؤدي إلى قيام دولة وعاصمتها القدس
أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي
الوزير: الوعي السليم في التعامل مع وسائل النقل جزء من سلامة الوطن والمواطن
ماذا نقول في سجود الشكر؟.. الأزهر: سُنة عن النبي ويكفي فيه التسبيح
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على آرسنال في الشوط الأول
14 عضوا بجامعة السويس ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% للعلماء الأكثر تأثيرا عالميا
حرص على مواجهة الأهلي.. فيريرا يدرس إستبعاد ثنائى الزمالك أمام الجونة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

نتنياهو: لن تكون هناك دولة فلسطينية

علي مكي

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة التي عقدت اليوم الأحد، بوجود تقدم في المفاوضات الجارية مع الجانب السوري، لكنه شدد على أن التوصل إلى اتفاق نهائي ما زال بعيد المنال.

وقال نتنياهو: "الانتصارات التي حققناها على حزب الله فتحت أمامنا آفاقاً كانت تبدو مستحيلة، ومنها إمكانية تحقيق السلام مع جيراننا في الشمال"، في إشارة واضحة إلى سوريا.

وأشار إلى أن "محادثات تجرى حاليا مع السوريين"، موضحا أن هناك "تقدماً معينا"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن "الطريق لا تزال طويلة نحو التوصل إلى اتفاق شامل"، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

ووفقا لما أوردته وسائل إعلام عبرية، فإن إسرائيل تضع شروطا تتضمن الاحتفاظ بوجودها في مرصد جبل الشيخ ومحيطه، إلى جانب توسيع المنطقة العازلة، وإنشاء ثلاث مناطق منزوعة السلاح، مع ترتيبات أمنية تصل حتى مشارف العاصمة السورية دمشق، وضمان سيطرة جوية إسرائيلية في جنوب سوريا.

من جانبها، تطالب دمشق بتفعيل اتفاق فك الاشتباك الموقع عام 1974، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت بعد سقوط النظام السوري السابق في 8 ديسمبر 2024.

كما أبدت سوريا استعدادها لتوقيع اتفاق جديد يضمن أمن إسرائيل ويحفظ السيادة السورية، مع الانفتاح على الانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية في إطار تسوية شاملة لمستقبل هضبة الجولان.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لائحة استخراج رخصة القيادة

الداخلية تعلن تعديل لائحة استخراج رخصة القيادة.. تفاصيل

الراقصة بوسي

التفاصيل الكاملة للقبض على الراقصة بوسي بمطروح

النادي الأهلي

سبت فراغ كبير.. الأباتشي يصعد ضد الأهلي قبل قمة الزمالك

اروس فيشر

سويسري جديد على أعتاب تدريب الأهلي

خناقة داخل مستشفي في المنوفية

خناقة في مستشفى عام.. القصة الكاملة لمشاجرة مرافق مريض وممرضة بمستشفى السادات بالمنوفية

صورة تعبيرية

أسعار الدولار تواصل التحرك أمام الجنيه في البنوك

دواجن بيضاء

استمرار التراجع في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأحد 21-9-2025

انوسه كوته مدربة السيرك

تأييد حكم حبس أنوسة كوتة 3 أشهر وتعويض 100 ألف في قضية عامل السيرك

نتنياهو

نتنياهو: لن تقوم دولة فلسطينية والجواب سيكون بعد عودتي من الولايات المتحدة

جدعون ساعر

ساعر: مستقبل أرض إسرائيل لن يُحسم في لندن أو باريس بل في القدس

أرشيفية

السعودية تحظر تداول اللغة المبتذلة أو التباهي بالأموال والسيارات و تصوير الأطفال

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

المشير محمد حسين طنطاوي

أنقذ مصر من مخطط الفوضى.. الذكرى الرابعة لوفاة المشير طنطاوي

طليقة أحمد مكي

محبتش حد في حياتي غيره.. طليقة أحمد مكي تحسم جدل عودتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. حارس فكرة الدولة الفلسطينية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حط لي مصر فى جملة مفيدة

د. آية الهنداوي مدرس الدراسات اليهودية كلية الآداب - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: بنيامين نتنياهو .. زعيم الفساد والدم ومُحرف التوراة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

